Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.

с чего всё началось

О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович. Он пояснил, что броневик предназначен для 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Автомобиль прошел заводские испытания.

«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием

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