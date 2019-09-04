Армия и оружие
Российская газета«Тайфун» превратили в машину сопровождения колонн с ядерным оружием
О новой разработке сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович. Он пояснил, что броневик предназначен для 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за ядерно-техническое обеспечение и безопасность. Автомобиль прошел заводские испытания.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Новый бронеавтомобиль для сопровождения колонн, перевозящих ядерное оружие, создан на базе шасси "Тайфун", рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика "Ремдизель" Игорь Зарахович.РИА Новости02:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Создан спецавтомобиль для сопровождения колонн с российским ядерным оружием
Московский Комсомолец03:52
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 07:04, Вашингтон
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в удушении женщины
Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на северо-западе города.
Известия 05:20
Энергетика
Польский PGNiG не будет заключать контракт с «Газпромом» на покупку газа после 2022 года
Польский энергетический концерн PGNiG не будет заключать контракт с "Газпромом" на покупку газа после 2022 года, заявил глава компании Перт Вожняк в ходе международного экономического форума в польской Крынице-Здруй.
ПРАЙМ 06:17
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Кино
В театре назвали дату и место похорон актрисы Зинаиды Славиной
Прощание с актрисой состоится 6 сентября в театре. Зинаида Славина более 25 лет оставалась ведущей актрисой Театра на Таганке.
РБК 06:43
Политика
Посольство РФ: Иран отпустил семь человек с британского танкера
Семь членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими военными более месяца назад, могут покинуть Иран, среди них есть россиянин, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко.
РИА Новости 03:58
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Газета.Ru вчера в 10:48
Общество
Economist представил рейтинг лучших городов мира
Вена защитила титул лучшего города мира по уровню качества жизни и второй год подряд возглавила рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Economist Intelligence Unit (EIU).
ТАСС 04:22
Политика
Путин считает демографическую ситуацию на Дальнем Востоке тревожной
Президент России Владимир Путин считает, что прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке нет, этот важнейший индикатор находится в тревожной, красной зоне.
РИА Новости 06:26
Происшествия
На шахте в Донецке прогремел взрыв
Известия 05:32
Общество
Аскольд Запашный перенес очередную операцию на позвоночнике
РИА Новости 04:11
Здоровье
Терапевт рассказала, на какие анализы не стоит тратить деньги
Как рассказала aif.ru врач-терапевт Ирина Уфимцева, в некоторых случаях его уровень снижается, человек перестает контролировать голод, и это приводит к ожирению.
Российская газета 04:55
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Происшествия
Московский полицейский рассказал в суде о существовании базы МВД по участникам акций протеста
В суде адвокат Мария Эйсмонт поинтересовалась у Кудряшова, который как участковый обязан проводить с Котовым беседы из-за попадания активиста в список профучета, что значит «список 35».
Медиазона 04:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском 02 сентября в 14:04
Политика
В Турции сообщили о начале переговоров с Россией по истребителям
Турция начала переговоры с РФ по поставкам истребителей, покупка Су-35 может быть только промежуточным решением для страны, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.
РИА Новости 06:06
Происшествия
Полиция задержала похитителя телефонов Бондарчука и Миронова
В Москве задержан подозреваемый в краже телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова из гримерной комнаты кинопроизводственного комплекса на Подъемной улице.
Росбалт вчера в 23:40
Политика
В Совфеде ответили на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает сообщение МИД Болгарии о выставке к 75-летию освобождения Восточной Европы как попытку принизить роль России в истории Европы и «общую тенденцию откровенной русофобии».
РБК 06:52
Театры
Театр имени Ленсовета объявил планы на сезон
Накануне открытия 86-го сезона Театр имени Ленсовета пригласил журналистов на встречу, чтобы рассказать о своих планах.
Российская газета 06:49
Культура
В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников КВН»
Во вторник, 3 сентября, в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО» прошла «Встреча выпускников КВН».
Московский Комсомолец Екатеринбург 05:03
Общество
Новому директору «Водоканала Петербурга» поставили задачи в Смольном
ГУП «Водоканалу» поставлены задачи по строительству новых объектов и ремонту существующей инфраструктуры, которые «предстоит решать не за счет роста тарифов, который не должен превышать 3%, а благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности», подчеркивают в Смольном.
REGNUM 06:41
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Политика
Глава Гонконга отозвала вызвавший протесты законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, который вызвал массовые беспорядки.
Известия 06:07
Транспорт
Собянин открыл участок связки между Калужским и Варшавским шоссе
Мэр Сергей Собянин сегодня открыл движение по первому участку перспективной трассы - от Калужки до деревни Яковлево.
Российская газета 05:52
Происшествия
СК начал проверку по факту гибели пятилетней девочки в Турции
«Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике», — указывается в заявлении.
RT на русском 04:48
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости вчера в 18:28
Наука
Учёные назвали напиток, повышаюший риск развития рака
Другая работа учёных, которая охватила более ста тысяч жителей Франции, показала, что употребление только150 граммов сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%.
Клопс 02:37