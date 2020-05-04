Кино

Афиша DailyАфиша DailyТайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»

Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается в официальном блоге на сайте «Звездных войн». Вайтити напишет сценарий фильма совместно с Кристи Уилсон-Кэйрнс («1917»), а также выступит режиссером.
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Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

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Тайка Вайтити
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Новозеландский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и комик. Обладатель премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Кролик Джоджо».
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