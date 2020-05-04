Кино
Афиша DailyТайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»
Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается в официальном блоге на сайте «Звездных войн». Вайтити напишет сценарий фильма совместно с Кристи Уилсон-Кэйрнс («1917»), а также выступит режиссером.
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