Кино

РБКРБКРежиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.
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Режиссером новых «Звездных войн» станет новозеландец Тайка Вайтити

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Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

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Новозеландский актёр
Новозеландский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и комик. Обладатель премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Кролик Джоджо».
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