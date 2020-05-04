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КиноПоискКиноПоискТайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»

Режиссер Тайка Вайтити поставит новый фильм во вселенной «Звездных войн». Он также напишет сценарий в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»).
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Режиссером новых «Звездных войн» станет Тайка Вайтити

Москва 2414:16

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги «Звездные войны»

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Тайка Вайтити снимет фильм по «Звездным войнам»

Российская газета13:48
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