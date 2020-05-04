Режиссер Тайка Вайтити поставит новый фильм во вселенной «Звездных войн». Он также напишет сценарий в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернс («1917»).

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