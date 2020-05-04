Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает официальный сайт киносаги.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 4,6K

Общество В России выросло число жалоб на домашнее насилие Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио. 318

Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 14

Культура Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта. 27

Общество Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему. 99

Общество Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. 385

Общество В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. 75

Здоровье В США предсказали 134 тыс. смертей от коронавируса В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс. 2

Общество Режиссер Никита Михалков заявил о цензуре на телевидении Газета отмечает, что некоторые выпуски программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» снимались с эфира и ранее. Это было в 2015-м и 2018 годах. 4,1K

Экономика ФНС разъяснила процесс выплаты субсидий пострадавшему бизнесу Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать в России с 1 мая. 351

Технологии О «быстрой вакцине» от СOVID-19 рассказал академик Зверев Многие страны применяет так называемые «быстрые вакцины» от коронавируса. Об этом «МК» рассказал академик РАН Виталий Зверев.

Наука Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии. 1,6K