Кино

Газета.RuГазета.RuТайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает официальный сайт киносаги.
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Подробнее о событии

Disney выбрала режиссёра для следующей части «Звёздных войн»

News.ru14:33

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Интерфакс17:31

Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

РБК15:53

Режиссером новых «Звездных войн» станет новозеландец Тайка Вайтити

Эхо Москвы20:04

Назван режиссер новых фильмов по вселенной «Звездных войн»

Lenta.ru14:16

Тайка Вайтити выбран режиссером новых «Звездных войн»

ТАСС14:03

Тайка Вайтити снимет фильм по «Звездным войнам»

Российская газета13:48
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Тайка Вайтити
Новозеландский актёр
Новозеландский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и комик. Обладатель премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Кролик Джоджо».
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