Кино
Газета.RuТайка Вайтити станет режиссером новых «Звездных войн»
Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет новый фильм по вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает официальный сайт киносаги.
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Здоровье
Модульный медицинский корпус строят в Тайшете
Байкал24 09:22
Здоровье
Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ 12:01
Кино
В Белоруссии снимут сериал за $1,4 млн о достижениях страны
70% стоимости сериала будет выделено из государственного бюджета.
RuNews24.ru 01:54
Общество
В России выросло число жалоб на домашнее насилие
Количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза.
Lenta.ru 20:29
Здоровье
Главврач ВРБ Юрий Райхман: вы не понимаете всю степень этого кошмара
Главный врач ВРБ Юрий Райхман сообщил СМИ, что вы не понимаете всю степень этого кошмара. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:06
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию
Прага, 5 мая 2020, 03:43 — REGNUM Глава района в Праге Ондржей Коларж, выступивший инициатором сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, пожаловался на Россию главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило 4 мая Чешское радио.
REGNUM 20:43
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:45
Музыка
Еще один клип Little Big преодолел рубеж в сто миллионов просмотров
Клип группы Little Big на трек GoBananas преодолел отметку в сто миллионов просмотров на ютьюбе, сообщается в официальном сообществе коллектива во "ВКонтакте".
РИА Новости 17:10
Кино
Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4»
Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram.
REGNUM 03:48
Культура
Зрители требуют убрать из шоу «Маска» Киркорова и Тодоренко
Почти в каждом сообщении зрители просили убрать «невоспитанную» и слишком «громкую» девушку, а удивленный взгляд Киркорова явно раздражал большую часть поклонников проекта.
Собеседник 02 мая в 13:41
Происшествия
Двоих рыбаков унесло в открытое море в Приморье
Deita.ru 20:00
Армия и оружие
Генерал Есин объяснил стремление США запретить испытания «Нудоли»
Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин объяснил стремление США запретить испытания российской ракеты «Нудоль».
ФАН 18:57
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Общество
Регина Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Регина Тодоренко сняла фильм о проблеме домашнего насилия. Она занялась им после скандала, разразившегося из-за ее слов на эту тему.
Ревизор.ру 02:11
Армия и оружие
Восемь наемников убиты при попытке морского вторжения в Венесуэлу
Российская газета вчера в 14:29
Хоккей
«Авангард» и «Спартак» произвели обмен Широкова и Хохлачёва
В КХЛ состоялся очередной обмен игроками. "Авангард" и "Спартак" решили обменяться нападающими.
Sport.ru вчера в 06:56
Общество
Глава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru 19:15
Общество
В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:57
Общество
В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах
С 5 мая в России вступил в силу закон, запрещающий реализацию алкоголя в небольших заведениях, расположенных в жилых многоквартирных домах.
РБК 17:49
Здоровье
В США предсказали 134 тыс. смертей от коронавируса
В ночь на 5 мая число умерших от COVID-19 во всем мире превысило отметку в 250 тыс. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Соединенных Штатах — более 68 тыс.
РБК 20:56
Общество
Режиссер Никита Михалков заявил о цензуре на телевидении
Газета отмечает, что некоторые выпуски программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» снимались с эфира и ранее. Это было в 2015-м и 2018 годах.
BFM.ru 02 мая в 14:49
Здоровье
В Приморье за сутки выявили более 50 случаев заражения коронавирусом
В Приморском крае за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 22:13
Экономика
ФНС разъяснила процесс выплаты субсидий пострадавшему бизнесу
Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать в России с 1 мая.
Солидарность вчера в 06:42
Кино
Райан Рейнольдс надеется на светлое будущее «Дэдпула» в Disney
Надеюсь, Дэдпулу позволят поиграть в этой песочнице.
Киноафиша России 02:31
Игры
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 11:44
Технологии
О «быстрой вакцине» от СOVID-19 рассказал академик Зверев
Многие страны применяет так называемые «быстрые вакцины» от коронавируса. Об этом «МК» рассказал академик РАН Виталий Зверев.
Соловей.Инфо 02 мая в 05:33
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета вчера в 03:45
Кино
Первый канал 9 мая покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал 9 мая покажет продолжение популярного сериала «Диверсант».
NewInform 02:57
Общество
Умер вице-президент «Иркута» Игорь Виноградов
4 мая после непродолжительной болезни скончался заместитель генерального директора ПАО «Корпорация "Иркут"» по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов.
Коммерсантъ 19:44
Происшествия
В Улан-Удэ нашли боевую гранату времён Гражданской войны
Байкал-Daily 21:09