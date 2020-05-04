Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается в официальном блоге на сайте «Звездных войн». Вайтити напишет сценарий фильма совместно с Кристи Уилсон-Кэйрнс («1917»), а также выступит режиссером.

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 86

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 437

Происшествия В Новосибирской области умерли еще два пациента с коронавирусом Шестьдесят один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 353

Игры Аппаратная обработка звука даст резкий прирост производительности PS5 По мнению разработчика при использовании «совершенно одинаковых CPU, наличие аппаратного ускорения для конкретной задачи может дать огромное ускорение CPU».

Общество В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета». 431

Общество Женщина родила аномально редкую идентичную тройню Жительница Уэльса родила аномально редкую однояйцевую тройню.

Экономика Крупнейший банк Белоруссии прекратил кредитование строительства жилья Минск, 4 мая 2020, 15:54 — REGNUM Крупнейший банк Белоруссии — государственный «Беларусбанк» с 1 мая прекратил приём заявлений граждан, желающих получить кредит на покупку жилья.

Кино Том Круз, Илон Маск и NASA впервые снимут боевик в космосе Вашингтон, 5 мая 2020, 07:30 — REGNUM Космическая компания Space X, принадлежащая Илону Маску, сотрудничает с NASA в рамках проекта первого фильма, который будет снят в космосе.

Общество В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом В Москве за сутки скончались 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. 75

Политика ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph. 140

Экономика Фондовый рынок США переместился в «зеленую зону» Фондовый рынок США находится под давлением общего экономического кризиса, а также возможного начала новой торговой войны с Китаем.

Футбол Криштиану Роналду вернулся в Турин Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду вернулся в Турин, сообщает Record.

Здоровье В Калининградской области около 350 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. 5,2K