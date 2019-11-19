Общество

КоммерсантъКоммерсантъТайна связи откроется приставам

Минюст разработал законопроект, обязующий операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ) предоставлять информацию сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Сейчас операторы отказываются раскрывать приставам детализацию переговоров и сообщений, ссылаясь на тайну связи.
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Минюст предложил расширить доступ приставов к кредитным историям россиян

РБК16:00

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URA.Ru18:52

Тайна связи откроется приставам

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БК55вчера в 05:01

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ФедералПресс18:34

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Чита.Ру17:55
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