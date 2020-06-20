Политика

Газета.RuГазета.RuБандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
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Кладоискатели нашли в Украине тайник с документами националистов

Комсомольская правда02:25

Тайник бандеровцев нашли подо Львовом

News.ruвчера в 21:49

На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности

РИА Новостивчера в 16:40

На Украине обнаружили тайник с документами 70-летней давности

Российская газетавчера в 20:39

Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

Газета.Ruвчера в 17:49

Тайник украинских националистов времен войны обнаружили под Львовом

Известиявчера в 20:42

На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности

Lenta.ruвчера в 12:33
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК 19 июня в 10:38
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
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Общество

В Германии установили памятник Ленину

Известия вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева выставила отфотошопленное до неузнаваемости фото

Лера Кудрявцева выставила в свой Instagram отфотошопленное до неузнаваемости фото.
Версия.Инфо вчера в 09:54
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Общество

Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
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Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 2115 пациентов

Газета.Ru вчера в 02:43
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Происшествия

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова

Свободная Пресса вчера в 05:45
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Происшествия

Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон

Экспресс газета вчера в 12:09
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
2
Происшествия

В Самаре произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Самаре, пострадали две женщины.
ТАСС 01:22
6
Происшествия

Задержанным после беспорядков чеченцам во Франции предъявили обвинения

Lenta.ru вчера в 16:13
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Футбол

Лэмпард против ухода Канте: «Он очень нужен „Челси“, чтобы двигаться дальше»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Нголо Канте в другой клуб и рассказал о его состоянии.
Sports.ru 01:27
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
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Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
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Армия и оружие

NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США

18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.
Газета.Ru 02:02
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Общество

Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил объем работы ресторанов после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:28
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Ведомости вчера в 12:42
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
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Происшествия

Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 6000

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 184 человека.
Уральский меридиан 02:16
Футбол

Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 12:21
Кино

Актриса из «Великолепного века» снимется в новой картине от Netflix

Звезда "Великолепного века", турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом проекте стримингового сервиса Netflix.
РЕН ТВ вчера в 05:21
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Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
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Политика

Индия заявила о спланированном нападении со стороны китайских военных

Русская Планета 19 июня в 11:37
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Политика

Суд разрешил публиковать мемуары Болтона вместе с секретами США

Федеральный суд США в субботу постановил, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон может приступить к выпуску своей книги мемуаров, несмотря на попытки администрации Дональда Трампа запретить публикацию ввиду того, что может быть раскрыта секретная информация государственной важности.
ANNA-News вчера в 16:37
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Политика

Новак уточнил степень готовности «Северного потока-2»

Министр энергетики России Александр Новак сообщил об инвестиционной и экономической готовности трубопровода "Северный поток 2". Сейчас идет физическое завершение строительства, рассказал Новак в интервью газете Handelsblatt.
Вести.Ru вчера в 06:11
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Общество

На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»

Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия 00:34
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Армия и оружие

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM 02:03
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