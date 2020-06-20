На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.

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Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 607

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Происшествия Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 6000 За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 184 человека.

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Общество На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо» Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки. 674