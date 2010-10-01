РПЛ
Спорт-ЭкспрессТайное совещание по реформе формата чемпионата России. Инсайды Егорова
По информации «СЭ», в середине ноября в премьер-лиге состоялось секретное совещание, на котором рассматривались вопросы реформирования структуры проведения турнира РПЛ.
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Политика
Путин заявил о недопустимости оскорблений народов России в СМИ
Президент Владимир Путин во время заседания совета по межнациональным отношениям заявил, что оскорбительные и недоброжелательные высказывания в СМИ в отношении народов, живущих в России, недопустимы.
Политика
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне.
Общество
Законопроект о психиатрическом обследовании педагогов внесен в Госдуму
Парламентарии предложили обязать преподавателей раз в пять лет проходить психиатрическое освидетельствование.
Происшествия
Главу архангельского УФНС арестовали на два месяца
Глава архангельского регионального УФНС Сергей Родионов, пойманный с поличным при получении взятки, арестован на 2 месяца.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Общество
Предупреждающее о приближении машин приложение появится в России
Специальное бесплатное приложение на базе искусственного интеллекта, оповещающее пешеходов в наушниках или со смартфоном о приближении автомобиля, будут тестировать уже в конце 2020 года, сообщил вице-президент по технологиям НП «Глонасс», советник руководителя НТИ «Автонет» Евгений Белянко.
Футбол
Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Происшествия
На Урале коллектор забрал машину должницы вместе со спящим ребенком
В Екатеринбурге сотрудник микрокредитной организации забрал автомобиль должницы вместе с трехлетним ребенком, который спал в салоне.
Наука
Названы семь болезней, на которые указывает частая зевота
Слишком частая зевота может свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, выяснили ученые.
Авто
Объявлена дата продаж Toyota Wildlander
Неделю назад компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Wildlander на международном автосалоне в Гуанчжоу, а накануне производитель объявил время старта продаж модели.
Наука
Ученые нашли клетки мозга, вызывающие отвращение к курению
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
На Лондонском мосту произошла стрельба
На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Политика
В Севастополе арестована россиянка, работавшая на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники ФСБ России задержали россиянку, завербованную украинскими спецслужбами для сбора секретных сведений военного характера, передает "Интерфакс".
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Энергетика
«Газпром» не намерен снижать поставки газа в Европу до 2022 года
До 2022 года «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне 2019 года.
Авто
Skoda запустила производство новой Octavia
На предприятии в Млада-Болеславе стартовала серийная сборка Skoda Octavia четвертого поколения.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Политика
Москва посоветовала Киеву не дрейфовать от статуса по Донбассу
Напомним, накануне в Вене состоялась очень тихая и неожиданная двухсторонняя встреча между Москвой и Киевом по газу, т.е. без посредничества Брюсселя.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Политика
Новак: сроки заключения договора по транзиту газа зависят от Украины
Сроки заключения долгосрочного договора по транзиту газа во многом зависят от Украины, ей нужно еще сертифицировать своего оператора газотранспортной системы (ГТС), сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах Саммита ФСЭГ в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи.
Шоу-бизнес
Муж больной раком Анастасии Заворотнюк на время уехал из России
Фигурист Петр Чернышев, муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк, на время уехал из России.