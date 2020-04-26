Политика
Вести.RuТайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
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Происшествия
Жители Подмосковья пожаловались на шумную вечеринку посреди улицы
Жители подмосковного Ленинского городского округа пожаловались на шумную вечеринку, которую посреди ночи неизвестные закатили прямо под окнами жилых домов.
Известия вчера в 21:33
Политика
Отставку главы Минздрава США отвергли в Белом доме
Первой о готовящейся отставке Азара сообщила газета Politico.
News.ru 01:34
Здоровье
В Иваново коронавирус диагностировали еще у 11 человек
В Ивановской области за последние сутки выявили 11 подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Регион online 05:24
Общество
Стало известно, где в Пензенской области был зафиксирован коронавирус
По словам Дины Черемушкиной, COVID-19 за минувшие сутки был зарегистрирован в Сосновке, селе Раево Земетчинского района, селе Ключи Малосердобинского района и в Пензе.
ПензаСМИ 04:11
Общество
В Самарской области выявили еще 20 случаев заражения коронавирусом
Самара, 26 апреля 2020, 12:35 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Самарской области.
REGNUM 05:35
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники
Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Здоровье
В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом
Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Здоровье
В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков
Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
Якутия Daily 02:21
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Технологии
Началось глобальное обновление Wi-Fi за 20 лет
Именно поэтому роутеры, которые установлены в домах граждан, будут поддерживать этот диапазон на том же уровне, что и 2,4 и 5 ГГц.
The GEEK вчера в 09:40
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
Общество
В Москве выявили 2971 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2971, Подмосковье - 576, Нижегородской области - 153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 05:12
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно возвращается в Находку
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.
Газета.Ru 04:26
Здоровье
Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию
Rostov gazeta вчера в 12:54
Гаджеты
Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11
Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости вчера в 14:45
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Общество
В Саратовской области выявлено 305 заболевших коронавирусом
Более половины новых заболевших (22 человека) ранее контактировали с инфицированными, 12 случаев коронавируса выявлены у больных пневмонией, еще четыре случая - у приехавших из Москвы, один случай заражения пациента с ОРВИ, и еще один человек был протестирован, поскольку он старше 65 лет.
Российская газета 02:53
Общество
Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32