Политика

РИА НовостиРИА НовостиТайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне. По его словам, он и его коллеги опираются только на официальные сведения.
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Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

РИА Новости07:41

В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына

RT на русском04:34

В Думе заявили, что у посольства КНДР нет информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

ТАСС05:51

В Госдуме отреагировали на данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Lenta.ru05:30

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Вести.Ru05:09

Депутат Тайсаев: не получал подтверждения информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Газета.Ru04:40

В Госдуме оценили информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына

РБК06:40
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Политика

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
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Экономика

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

РИА Новости 08:08
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Авто

МКПП осталась лишь на 12% автомобилей

Тарантас Ньюс 07:45
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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Недвижимость

Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
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Гаджеты

GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000

Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU 24 апреля в 15:11
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Здоровье

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
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Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
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Культура

Twitch не выплатил стримеру 14 тысяч долларов за подписчиков

Стример VarsityGaming утверждает, что Twitch должен ему около 20 тысяч канадских долларов (14 тысяч американских долларов).
Cyber.sports.ru вчера в 07:23
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Происшествия

В Тверской области пропал 13-летний мальчик

В Калининском районе Тверской области пропал 13-летний мальчик. Об этом 26 апреля сообщает СУ СК РФ по Тверской области.
Toptver.ru 01:58
1
Общество

В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники

В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
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Происшествия

Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве

Газета.Ru 08:44
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Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
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Здоровье

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции

Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
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Футбол

«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина за вечеринку во время карантина

Итальянский форвард устроил частную вечеринку с девушками во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Bobsoccer 07:37
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Здоровье

Карантин введен в Дивеево из-за коронавируса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Дивеево" из-за угрозы распространения коронавируса.
НИА Нижний Новгород 03:48
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
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Общество

Томская область ограничивает въезд и выезд

Газета.Ru 08:29
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Экономика

Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США

Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня 04:55
16
Общество

Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек.
РИА Новости 08:43
Шоу-бизнес

Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут ребенка

Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: его старшая дочь Кэтрин, которая уже год замужем за актером Крисом Праттом, ждет ребенка.
Super.ru вчера в 16:11
Технологии

В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 01:09
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Технологии

В Google Play и App Store бесплатно раздают Alien: Blackout

Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru 04:14
Общество

Количество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи

За последние сутки в России подтвердился 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Карповка 05:50
Происшествия

В Алтайском крае опровергли второй случай смерти пациента с COVID-19

REGNUM 06:46
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Казбек Куцукович Тайсаев
Российский политик
Российский политический деятель, секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Государственной думы России VI и VII созывов. С 2017 года - член президиума ЦК КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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