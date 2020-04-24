Политика
РИА НовостиТайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне. По его словам, он и его коллеги опираются только на официальные сведения.
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Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
Авто
МКПП осталась лишь на 12% автомобилей
Тарантас Ньюс 07:45
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС 23 апреля в 13:24
Гаджеты
GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000
Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU 24 апреля в 15:11
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Культура
Twitch не выплатил стримеру 14 тысяч долларов за подписчиков
Стример VarsityGaming утверждает, что Twitch должен ему около 20 тысяч канадских долларов (14 тысяч американских долларов).
Cyber.sports.ru вчера в 07:23
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
В Тверской области пропал 13-летний мальчик
В Калининском районе Тверской области пропал 13-летний мальчик. Об этом 26 апреля сообщает СУ СК РФ по Тверской области.
Toptver.ru 01:58
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Происшествия
Массовую вечеринку пресекли полицейские в Москве
Газета.Ru 08:44
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Здоровье
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru вчера в 02:42
Футбол
«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина за вечеринку во время карантина
Итальянский форвард устроил частную вечеринку с девушками во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Bobsoccer 07:37
Здоровье
Карантин введен в Дивеево из-за коронавируса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Дивеево" из-за угрозы распространения коронавируса.
НИА Нижний Новгород 03:48
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс
Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
Общество
Томская область ограничивает въезд и выезд
Газета.Ru 08:29
Экономика
Sohu: Россия проявила дальновидность, избавившись от госдолга США
Страна полностью избавилась от госдолга США в 2019 году и стала пополнять золотой резерв.
Экономика сегодня 04:55
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 80 тысяч человек.
РИА Новости 08:43
Шоу-бизнес
Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера ждут ребенка
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой: его старшая дочь Кэтрин, которая уже год замужем за актером Крисом Праттом, ждет ребенка.
Super.ru вчера в 16:11
Технологии
В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 01:09
Технологии
В Google Play и App Store бесплатно раздают Alien: Blackout
Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
Cyber.sports.ru 04:14
Общество
Количество случаев коронавируса в Петербурге перевалило за три тысячи
За последние сутки в России подтвердился 6361 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 45,9% не имели клинических проявлений болезни.
Карповка 05:50