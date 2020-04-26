Политика

РИА НовостиРИА НовостиТайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне. По его словам, он и его коллеги опираются только на официальные сведения.
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Тайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына

РИА Новости07:41

В Госдуме оценили сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына

RT на русском04:34

В Думе заявили, что у посольства КНДР нет информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

ТАСС05:51

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Вести.Ru05:09

В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

Московский Комсомолец04:43

Депутат Тайсаев: не получал подтверждения информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Газета.Ru04:40

В Госдуме оценили информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына

РБК06:40
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Общество

Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России

Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
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Общество

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

RT на русском 09:18
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Происшествия

В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев

В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
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Здоровье

Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог

Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
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Футбол

В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки

Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
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Футбол

Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу

Футбольный агент Роман Орещук оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в аренде в «Сочи», перейти в европейский клуб.
RT на русском 07:55
Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
1,3K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
1,8K
Происшествия

В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом

Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
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Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
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Политика

Песков рассказал о Путине-вирусологе

Песков отметил, что когда Путин плотно работает с какой-то темой, собирает экспертные мнения, то он во многом «и сам становится экспертом».
Профиль 08:26
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Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Российская газета вчера в 22:21
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Политика

Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев.
Взгляд.ру 04:40
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
1,8K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 02:53
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер вскоре впервые станет дедушкой

В 2020 году звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
OAnews 05:03
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
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Авто

Внедорожник Land Rover Defender получил электромотор от Tesla

Американская тюнинг-компания E.C.D. Automotive Design, специализирующаяся на доработках Land Rover Defender, снабдила британский внедорожник электромотором от Tesla.
Picsnews.net 24 апреля в 11:13
Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
238
Общество

Сотрудники российских банков переедут жить на работу

Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
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Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
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Экономика

Минтранс представил список системообразующих предприятий

Минтранс России включил 162 компании в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса.
Российская газета 24 апреля в 15:11
Авто

Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России

Российская газета 10:04
Общество

Жительница Китая назвала самые отвратительные блюда

Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывают отвращение.
MedikForum.ru вчера в 16:22
Наука

DM: Британия заказала 50 млн устройств для анализов на антитела к новому коронавирусу

Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу.
ТАСС 10:05
Экономика

Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля

Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
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Биатлон

Драчев не понимает, как он может быть виноват в травле Логинова

Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о том факте, что уже в течение нескольких лет Александру Логинову вспоминают его дисквалификацию за допинг в 2014 году.
Нева Спорт 09:09
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Казбек Куцукович Тайсаев
Российский политик
Российский политический деятель, секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Государственной думы России VI и VII созывов. С 2017 года - член президиума ЦК КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ким Чен Ын
Корейский военный деятель
Северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР, председателем Трудовой партии Кореи, а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.
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