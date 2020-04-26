Политика
РИА НовостиТайсаев прокомментировал сообщения о смерти Ким Чен Ына
Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, заявил, что около десяти дней назад встречался с послом КНДР и у того не было информации о плохом самочувствии главы Северной Кореи Ким Чен Ыне. По его словам, он и его коллеги опираются только на официальные сведения.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество
Попова допустила возможность избежать пика по коронавирусу в России
Попова и ранее отмечала, что майские праздники — не повод для нарушения режима самоизоляции.
РБК 07:57
Общество
Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса
RT на русском 09:18
Происшествия
В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом белгородский врач-онколог
Врач-онколог, заболевший COVID-19, скончался во время лечения двусторонней пневмонии в Белгородской области, сообщил губернатор региона Евгений Савченко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости 07:33
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
Metaratings 07:33
Футбол
Агент Орещук оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Футбольный агент Роман Орещук оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в аренде в «Сочи», перейти в европейский клуб.
RT на русском 07:55
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 08:08
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Политика
Песков рассказал о Путине-вирусологе
Песков отметил, что когда Путин плотно работает с какой-то темой, собирает экспертные мнения, то он во многом «и сам становится экспертом».
Профиль 08:26
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Российская газета вчера в 22:21
Политика
Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество
Соединенные Штаты преодолели важный психологический рубеж – от коронавируса погибло уже более пятидесяти тысяч американцев.
Взгляд.ру 04:40
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер вскоре впервые станет дедушкой
В 2020 году звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер впервые станет дедушкой.
OAnews 05:03
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом, сообщил РБК глава информационно-просветительского управления УПЦ митрополит Климент.
РИА Новости 09:59
Авто
Внедорожник Land Rover Defender получил электромотор от Tesla
Американская тюнинг-компания E.C.D. Automotive Design, специализирующаяся на доработках Land Rover Defender, снабдила британский внедорожник электромотором от Tesla.
Picsnews.net 24 апреля в 11:13
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
Общество
Сотрудники российских банков переедут жить на работу
Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19.
РИА Новости 09:28
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:27
Экономика
Минтранс представил список системообразующих предприятий
Минтранс России включил 162 компании в перечень системообразующих организаций транспортного комплекса.
Российская газета 24 апреля в 15:11
Авто
Безумные УАЗы: тюнинговые внедорожники, которые продаются в России
Российская газета 10:04
Общество
Жительница Китая назвала самые отвратительные блюда
Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывают отвращение.
MedikForum.ru вчера в 16:22
Наука
DM: Британия заказала 50 млн устройств для анализов на антитела к новому коронавирусу
Правительство Великобритании разместило заказ на изготовление 50 млн наборов для проведения анализов на наличие антител к новому коронавирусу.
ТАСС 10:05
Экономика
Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля
Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу.
РБК 09:07
Биатлон
Драчев не понимает, как он может быть виноват в травле Логинова
Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о том факте, что уже в течение нескольких лет Александру Логинову вспоминают его дисквалификацию за допинг в 2014 году.
Нева Спорт 09:09