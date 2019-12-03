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Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом года в Украине, сообщает агентство УНИАН.
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Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году

Спорт-Экспресс15:20

Тайсон признан лучшим футболистом года в Украине

РИА Новости16:40

Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году

Soccer.ru15:37

Тайсон - лучший футболист Украины, Шевченко - лучший тренер

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