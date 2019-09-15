Единоборства

Allboxing.ruAllboxing.ruТайсон Фьюри победил Отто Валлина

Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.
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