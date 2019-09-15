Единоборства

РИА НовостиРИА НовостиТайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
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Тайсон Фьюри выиграл у Уаллина, но был близок к поражению от аутсайдера

Чемпионат03:00

Фьюри госпитализирован после победы над Уаллином

Sport24.ru02:59

Энди Руис отреагировал на победу Фьюри над Уаллином

Матч ТВ03:43

Энди Руис: «После такого боя Фьюри точно не побьет меня одной рукой»

Sports.ru04:14

Отец Фьюри опасается, что травма в поединке с Уаллином может стоить Тайсону карьеры и винит в этом команду боксера

Спорт-Экспресс04:03

Фьюри победил Уаллина по очкам

Sport.ru01:59

Боксер Фьюри победил Валлина перед повторным поединком с Уайлдером

ТАСС01:14
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Волейбол

Волейболисты сборной России переиграли Северную Македонию в матче ЧЕ

Волейболисты сборной России обыграли команду Северной Македонии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит во Франции, Словении, Бельгии, Нидерландах.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика

Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк частично парализовало на фоне последней стадии рака головного мозга.
Известия вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Шоу-бизнес

Венчание Собчак и Богомолова засняли в храме

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились сегодня днем.
Дни.ру 13 сентября в 08:01
Авто

Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»

Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс 12 сентября в 15:57
Гаджеты

Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»

МИР 24 13 сентября в 11:14
Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Общество

Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло

Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.
Первый Тульский вчера в 06:43
Политика

Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet

РБК 02:04
Армия и оружие

Потопить «Огайо». Россия испытывает новейший противолодочный комплекс

Универсальный, точный, мощный — государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020-м.
РИА Новости 13 сентября в 01:00
Кино

СМИ: Железный человек появится в «Чёрной вдове»

Игромания.ру вчера в 21:01
Общество

Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью

РБК вчера в 23:59
Общество

Сноуден рассказал о жизни в Москве

РИА Новости 02:33
Происшествия

В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем

Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
РИА Новости 02:31
Общество

В Кемерово на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли «Парк ангелов»

В Кемерово в память о погибших в результате пожара в торговом центре "Зимней вишне" открыли "Парк ангелов", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика

Премьер Украины назвал лучший ответ России со стороны Киева

Украина в ответ на «российскую агрессию» намерена продемонстрировать России свой успех.
URA.Ru вчера в 11:44
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области

В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК вчера в 04:54
Политика

Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу

РБК 13 сентября в 09:36
Происшествия

Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа

Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ТАСС 01:51
Политика

Пушков назвал Турчинова умалишенным после слов о войне с Россией

"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
РИА Новости 13 сентября в 15:28
Политика

Трампа призвали не делиться секретной информацией с Корбином

Президента США Дональда Трампа предупредили о том, что с лидером британских лейбористов Джереми Корбином не стоит делиться секретными данными разведки, если он придет к власти и станет премьер-министром, пишет The Telegraph со ссылкой на доклад, подготовленный аналитическим центром, и поддержанный его бывшими советниками.
Коммерсантъ 01:36
Происшествия

В Якутии пропал вертолёт с тремя людьми на борту

REGNUM 02:15
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма вчера в 13:50
Здоровье

В Новгороде врачи больницы объявили итальянскую забастовку

Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку, функционирует в обычном режиме сообщает пресс-служба регионального правительства.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:41
Экономика

В Минфине назвали стоимость ОСАГО после реформы расчета тарифов

В Минфине назвали стоимость ОСАГО после проведения реформы системы расчета тарифов.
Актуальные Новости 12 сентября в 14:30
Шоу-бизнес

Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк

Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.
Известия вчера в 21:40
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Ирландский боксёр
Непобеждённый британо-ирландский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Победитель юношеского чемпионата Европейского союза.
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Отто Уаллин
Шведский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Обладатель титулов чемпиона Европейского союза по версии EBU-EU и чемпиона по версии WBA Continental в тяжёлом весе.
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