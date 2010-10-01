Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.

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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

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Политика Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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Общество Синичкин день отмечается в России Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.

Теннис Циципас впервые победил Медведева на итоговом турнире ATP Фото:twitter.com/bbctennis Греческий теннисист Стефанос Циципас во многом неожиданно переиграл нашего Даниила Медведева в первом групповом матче на итоговом турнире ATP в Лондоне - соперник действовал более точно, а все решил единственный брейк во второй партии.