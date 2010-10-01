Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Спорт-Экспрессвчера в 23:02

Тайсон о расизме на игре с «Динамо» Киев: «Первое, что подумал: «Пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sports.ruвчера в 20:58

Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию

Чемпионатвчера в 23:43

Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию

Спорт день за днем00:26

Тайсон признался, что думал о возвращении в Бразилию

Bookmaker-ratings.ru00:24
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Авто

Названы цены на новую Lada Vesta с вариатором

Газета DAILY вчера в 12:53
Здоровье

В Минздраве назвали смертоносную дозу спиртного

Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Дарья Халтурина заявила, что жители Европы употребляют спиртное в течение всей недели, а россияне привыкли садиться за стол в выходные и праздники, сообщает RNS.
Уралинформбюро вчера в 23:57
Происшествия

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Политика

Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
Шоу-бизнес

Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу

Инцидент произошел во время съемок новогоднего шоу. Отмечается, что украинский исполнитель побледнел и был вынужден менять костюмы.
РИА Новости вчера в 19:31
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество

Варшава упрекнула Netflix за неверное изображение польских границ

Польский МИД опубликовал карту из сериала «Иван Грозный из Треблинки», на которой отмечены немецкие концентрационные лагеря.
REGNUM вчера в 03:05
Общество

Путин наградит Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Путин сообщил, что наградит Пахмутову высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного, вручение которого состоится в Кремле.
RT на русском 10 ноября в 09:14
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика

Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия 10 ноября в 20:37
Общество

В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Происшествия

Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске

Газета.Ru вчера в 23:23
Политика

Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Происшествия

Обвиняемый во взятках экс-глава ЦСКА попытался сбежать из-под стражи

По словам следователя, 30 октября экс-начальник Главного управления воспитательной работы ВС РФ (ГУРЛС) и бывший глава ЦСКА Барышев пытался сбежать из следственного изолятора, в котором должен был находиться до 14 ноября.
Известия вчера в 10:22
Политика

Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу российского президента Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Ведомости 00:43
Происшествия

Россиянка с ВИЧ отстояла право кормить ребенка грудью

В Санкт-Петербурге ВИЧ-положительная мать через суд доказала свое право кормить младенца грудью.
Lenta.ru 00:59
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Чемпионат 10 ноября в 13:24
Происшествия

Российский военный украл авиатоплива на 50 миллионов рублей

Lenta.ru вчера в 22:58
Наука

В человеческом мозге обнаружили «рецептор плохого настроения»

Международная команда ученых обнаружила в малоизученном участке мозга рецептор, который может отвечать за регуляцию плохого настроения.
Naked Science вчера в 13:04
Экономика

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Интерфакс вчера в 02:11
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Синичкин день отмечается в России

Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Единоборства

Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону

Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Матч ТВ вчера в 11:25
Энергетика

Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Теннис

Циципас впервые победил Медведева на итоговом турнире ATP

Фото:twitter.com/bbctennis Греческий теннисист Стефанос Циципас во многом неожиданно переиграл нашего Даниила Медведева в первом групповом матче на итоговом турнире ATP в Лондоне - соперник действовал более точно, а все решил единственный брейк во второй партии.
Prognozist вчера в 11:00
Авто

Alfa Romeo отказывается от спорткаров в пользу внедорожников

Итальянский производитель отказался от своих запланированных проектов суперкаров 8C и спортивных автомобилей GTV, сосредоточившись вместо этого на паре новых внедорожников.
32CARS.ru вчера в 06:23
Политика

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
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Украинский футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. Обладатель Кубка УЕФА, двенадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, четырёхкратный обладатель Кубка СССР.
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