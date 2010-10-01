Футбол
Спорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»
Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 23:33, Ашберн
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости 22:30
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Происшествия
Реконструктор рассказал о конфликте сторонников Соколова с ОМОНом на Бородино
Взгляд.ру 15:19
Общество
В России хотят отменить ограничения по крепости пивных напитков
Российские производители пива предлагают не ограничивать крепость пивных напитков 7 градусами, пишут 12 ноября «Известия».
REGNUM 20:41
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Экономика
В Госдуме намерены увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера планируется увеличить на 232 рубля.
Ридус 08:24
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Футбол
Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Как заявил Кассано, Роналду грозит дисквалификация сроком на два года, если подтвердится, что португалец проигнорировал допинг-контроль.
Metaratings 12:27
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда вчера в 11:53
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева на ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском 17:14
Общество
Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года
Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.
ТАСС 14:44
Политика
В Кремле прокомментировали расследование Навального о прокуроре Москвы
Перед назначением Дениса Попова на должность прокурора Москвы была проведена тщательная проверка, нарушений выявлено не было.
Свободная Пресса 09:11
Шоу-бизнес
Ксения Бородина впервые сделала заявление о пластических операциях
Комсомольская правда 16:30
Наука
Люди приобретают способность распознавать собачьи эмоции с возрастом
Результаты исследования показали, что, хотя способности к распознаванию некоторых эмоциональных проявлений зверей являются врожденными, умение достоверно определять эмоции собак приходит с возрастом и опытом.
Naked Science 13:14
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна многоэтажки
Из окна многоэтажного жилого дома на северо-востоке Москвы выпала женщина с двумя маленькими детьми.
Комсомольская правда 02:38
Хоккей
Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии
Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии. Наших соперников представляла команда из лиги Онтарио.
Газета.Ru 23:24
Политика
Швейцарские СМИ сообщили о «подарке» Макрона российским властям
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал российским властям подарок, заявив о "смерти мозга" НАТО, пишет швейцарская газета NZZ.
РИА Новости 19:58
Хоккей
Артемий Панарин: «С Кравцовым особо не удалось пообщаться»
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение Виталия Кравцова вернуться в Россию и доиграть этот сезон в КХЛ.
Спорт-Экспресс 16:20
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве
Известия 23:27
Общество
На Красноярский край надвигаются аномальные морозы до -45 градусов
Через Сибирь и Урал 12-13 ноября пройдет мощный циклон, который принесет аномальный холод на этой неделе.
ТВ-Енисей 21:54
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км
Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел из кратера самого северного действующего вулкана Камчатки - Шивелуча, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Камчатка-Информ 18:05
Технологии
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Naked Science 09 ноября в 08:02
Происшествия
Два человека погибли при взрыве у ливанского посольства в Дамаске
"По предварительным данным, два человека погибли, шестеро пострадали в результате вражеского удара по гражданскому зданию в Западной Меззе неподалеку от посольства Ливана в Дамаске", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 23:23
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня 14:50
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru 22:45