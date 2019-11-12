Футбол
Спорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»
Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию
Чемпионатвчера в 23:43
Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию
Спорт день за днем00:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
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