Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.

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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

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Политика Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.

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Гаджеты Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).

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