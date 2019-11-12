Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Спорт-Экспрессвчера в 23:02

Тайсон о расизме на игре с «Динамо» Киев: «Первое, что подумал: «Пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sports.ruвчера в 20:58

Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию

Чемпионатвчера в 23:43

Тайсон: «После инцидента с расизмом уже думал собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sport24.ru01:34

Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

Матч ТВ02:02

Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

Sportbox.RU02:02

Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:37, Ашберн
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Турция начала депортацию иностранных боевиков ИГ

Власти Турции объявили о начале депортации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые приехали из других стран.
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КС РФ счел законным изъятие имущества у друзей и родных коррупционеров

Нормы закона, позволяющие изымать в пользу государства имущество любых лиц, а не только членов семьи коррупционера, не противоречат Конституции России согласно решению Конституционного суда.
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Происшествия

На трассе в Красноярском крае в ДТП вновь попал пассажирский автобус

На трассе в Красноярском крае сегодня, 12 ноября, в ДТП попал пассажирский автобус, который следовал по маршруту Шарыпово-Назарово-Красноярск.
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В России хотят повысить транспортный налог

Стоит напомнить, что с 1 ноября текущего года в силу вступили изменения в Федеральном законе, касающиеся транспортного налога.
32CARS.ru вчера в 00:17
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Трамп запрещал публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп запрещал своей администрации публиковать какие-либо официальные заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, заявил бывший советник экс-спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон на заседании трех комитетов палаты представителей американского Конгресса.
REGNUM вчера в 21:46
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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе

Известия вчера в 09:09
Космос

Россия может отправить на орбиту первого космонавта из Египта

Россия может отправить в космос первого космонавта из Египта, соответствующие переговоры ведутся, заявил на конференции "Дни космоса в Казахстане" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску

Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
ANNA-News вчера в 22:32
Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Политика

Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

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Россиян предлагают пускать в интернет по паспорту

В Госдуму и Совет Федерации поступило предложение о введении регистрации пользователей в сети интернет по паспортам.
Волжский.ру 01:47
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В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью

В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
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Общество

WhatsApp начал блокировать пользователей навечно

Обладатели первых заблокированных навечно аккаунтов, обратившись в службу техподдержки мессенджера, рассказывают, что в восстановлении доступа в вотсап им отказали, ссылаясь на нарушение правил приложения.
НТР вчера в 23:36
Армия и оружие

Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
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Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку

Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском 10 ноября в 17:56
Происшествия

В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС

Сотрудники дорожно-патрульной службы в Краснодаре задержали адвоката Алену Миргородскую.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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У петербуржца отобрали 3 миллиона рублей на проспекте Маршала Жукова

Высокий «кавказец» со щетиной на лице несколько раз ударил парня кулаком по лицу и выхватил из рук сумку с 3 миллионами рублей.
Konkretno.ru 01:34
Политика

Глава Минобороны Боливии подал в отставку

Министр обороны Боливии Хавьер Савалета в своём видеообращении к гражданам страны сообщил, что принял решение подать в отставку.
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Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»

Sputnik Таджикистан вчера в 04:43
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
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Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве

Известия вчера в 23:27
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Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
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В Казани умер юморист Ильяс Хасанов, попавший в ДТП с КВНщиками

В Казани из жизни ушёл юморист Ильяс Хасанов, который вместе с КВНщиками попал в страшную аварию ещё 8 ноября 2019 года.
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Сборная России победила команду Онтарио в матче молодёжной Суперсерии

Молодёжная сборная России, состоящая из игроков не старше 20 лет, одержала победу над командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в четвёртом матче хоккейной Суперсерии 2019 года в Канаде.
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Американский Goldman Sachs обвинили в дискриминации женщин

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка проверит банк Goldman Sachs после сообщений о гендерной дискриминации при назначении кредитных лимитов по карте Apple Card, пишет Bloomberg.
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Медведев посетил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в наукограде Кольцово

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" с присвоением ему статуса сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу.
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