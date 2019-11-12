Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Спорт-Экспрессвчера в 23:02

Тайсон о расизме на игре с «Динамо» Киев: «Первое, что подумал: «Пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sports.ruвчера в 20:58

Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию

Чемпионатвчера в 23:43

Тайсон: «После инцидента с расизмом уже думал собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sport24.ru01:34

Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

Матч ТВ02:02

Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

Sportbox.RU02:02

Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию

Спорт день за днем00:26
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
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СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
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Жительница Саратовской области бросила новорожденного ребенка на улице

Жительница поселка Базарный Карабулак Саратовской области родила дома девочку, после чего вынесла новорожденную на улицу и оставила на территории размещения бытовых отходов, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области во вторник, 12 ноября.
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В России появится новый дорожный знак

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В Кремле прокомментировали засекречивание дела Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следствие имеет право засекретить уголовное дело в определенных случаях.
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Армия и оружие

США хотят создать в Сирии отдельное квазигосударство, заявил Лавров

Накануне Лавров заявил, что попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения противозаконны и не несут ничего хорошего.
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Савченко призвала Зеленского «не быть лохом»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко написала обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на со своей странице в Facebook.
РИА Новости 06:48
Политика

Соловьёв отреагировал на возбуждение дела против него на Украине

Российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал возбуждение украинской стороной уголовного дела против него.
RT на русском 06:16
Политика

Парламент Молдавии отправил правительство в отставку

Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству во главе с премьер-министром Майей Санду, сформированному коалицией социалистов и проевропейским блоком Acum.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия

В Венгрии отпустили задержанных болельщиков ЦСКА

Двое граждан России, которые были задержаны в Будапеште 7 ноября накануне матча между футбольными командами ЦСКА и «Ференцварош», освобождены из-под ареста, сообщает пресс-служба посольства России в Венгрии.
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Расчленивший аспирантку Соколов попросил в СИЗО книгу и очки

Московский Комсомолец вчера в 18:21
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Мать доцента СПбГУ Соколова считает, что его не нужно сажать в тюрьму

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Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
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Жена Алека Болдуина потеряла уже второго ребенка за полгода

35-летняя Хилария Болдуин перенесла уже вторую тяжелую потерю за последние семь месяцев.
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Политика

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США, сообщил «РИА Новости» его адвокат Михаил Ирони.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Армия и оружие

Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»

Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
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Появилось видео с совещания Медведева в поезде

Во время поездки на поезде глава правительства провел совещание по инвестиционной программе РЖД, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:26
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Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»

Sputnik Таджикистан вчера в 04:43
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Red Dead Redemption 2 вошла в стартовую линейку игр для Google Stadia

Стартовая библиотека Google Stadia: Assassin's Сreed Odyssey; Destiny 2: The Collection; Gylt; Just Dance 2020; Kine; Mortal Kombat 11; Red Dead Redemption 2; Tomb Raider (2013); Rise of the Tomb Raider; Shadow of the Tomb Raider; Samurai Shodown; Thumper.
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Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног

Naked Science 05:45
Общество

Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
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Плющенко и Рудковская решили расстаться

Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания вчера в 00:41
Общество

Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

В Кремле не рассматривают идею уменьшения возраста выхода на пенсию на Дальнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:33
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Жители кубанского села, где жила убитая доцентом Соколовым аспирантка, собирают деньги для ее семьи

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В России предложили сократить период использования шипованной резины

Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
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Кирилл Терешин лишился «рук-базук»

Россиянину Кириллу Терешину, известному как «руки-базуки», удалили токсичный синтол из обеих рук. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 06:36
Экономика

РБК: миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора

Основной акционер НЛМК – миллиардер Владимир Лисин обеспечил до трех четвертей всех поступлений по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК) в России, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 06:29
Культура

Режиссер Андреасян обозвал журналиста Дудя

Дудь в своих интервью на YouTube не раз «проходился» по творчеству режиссера. Судя по всему, кинематографиста задели слова журналиста.
Телеканал 360° 04:31
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
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