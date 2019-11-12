Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.

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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

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