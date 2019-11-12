Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Спорт-Экспрессвчера в 23:02

Тайсон о расизме на игре с «Динамо» Киев: «Первое, что подумал: «Пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sports.ruвчера в 20:58

Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию

Чемпионатвчера в 23:43

Тайсон: «После инцидента с расизмом уже думал собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sport24.ru01:34

Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

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Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

Sportbox.RU02:02

Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:31, Вашингтон
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