Футбол
Спорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»
Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию
Чемпионатвчера в 23:43
Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию
Спорт день за днем00:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:31, Вашингтон
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Результатом невыполнения обещаний эксперт видит прекращение работы правительства в нынешнем составе и досрочные выборы в Верховную раду уже осенью 2020 или весной 2021 года.
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NASA представило первый электрический самолет
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Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
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Белая акула уступает первенство косатке
Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
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Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
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Замену СВД запустят в серию через два года
Серийное производство перспективной снайперской винтовки Чукавина, разрабатываемой на замену устаревшим снайперским винтовкам Драгунова, планируется начать в ближайшие два года.
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки
Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, попросил принести ему в следственный изолятор очки и литературу.
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Определены победители премии журнала Glamour «Женщина года-2019»
Фото: РЕН ТВ В Москве прошло одно из главных светских событий осени 2019 года - вручение премии журнала Glamour.
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В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
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Интернет
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Facebook запускает собственный сервис электронных платежей Facebook Pay, который можно будет использовать для оплаты в одноименной соцсети, в приложениях Messenger, WhatsApp и Instagram.
Армия и оружие
Курдские радикалы провоцируют Турцию в Сирии, считает эксперт
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Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
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Врач назвал способы предотвратить развитие рака прямой кишки
Рак прямой кишки (колоректальный) имеет очень широкое распространение. Он стоит на втором месте по количеству смертей во всем мире.
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.