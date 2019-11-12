Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.

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Тайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

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Политика На Украине назвали три нарушенных обещания Зеленского Результатом невыполнения обещаний эксперт видит прекращение работы правительства в нынешнем составе и досрочные выборы в Верховную раду уже осенью 2020 или весной 2021 года.

Космос NASA представило первый электрический самолет 10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.

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Футбол Сборная России отказалась от новой формы "Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.

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