Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»

Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Интернасионал» хотел бы вернуть Тайсона после расистского скандала в УПЛ

Спорт-Экспрессвчера в 10:04

Тайсон о расизме на игре с «Динамо» Киев: «Первое, что подумал: «Пора собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sports.ru11 ноября в 20:58

Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию

Чемпионат11 ноября в 23:43

Тайсон: «После инцидента с расизмом уже думал собирать вещи и возвращаться в Бразилию»

Sport24.ruвчера в 01:34

Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

Матч ТВвчера в 02:02

Тайсон думал о возвращении в Бразилию из-за расизма на матче с «Динамо»

Sportbox.RUвчера в 02:02

Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию

Спорт день за днемвчера в 00:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:02, Ашберн
Футбол

Сборная России отказалась от новой формы

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском вчера в 01:31
Общество

Венецианский паводок достиг рекордной высоты

Уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров, сообщают городские власти.
РИА Новости вчера в 21:01
Технологии

Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google

Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК 11 ноября в 02:42
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

Ведомости вчера в 04:58
Армия и оружие

Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина

В статье подчеркивается, что диалог по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, первое межминистерское заседание которого состоялось 26 сентября в Нью-Йорке, "со все более ощутимой вероятностью эволюционирует в азиатский аналог НАТО", направленный против Пекина.
ТАСС вчера в 22:50
Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Политика

Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса

Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.
Московский Комсомолец вчера в 23:25
Политика

Россиян предложили пускать в интернет по паспорту

В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
Москва 24 вчера в 04:05
Общество

Сестры Кардашьян на церемонии People’s Choice Awards 2019

В Санта-Монике на днях прошла ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 23:00
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Российская газета вчера в 23:38
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика

Правительство Молдавии отправили в отставку

Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Общество

В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».
REGNUM вчера в 03:52
Здоровье

Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют

ТК Звезда вчера в 22:36
Авто

АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Происшествия

В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
Игры

Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation

Дни24 11 ноября в 10:21
Политика

В России оценили слова Порошенко о возвращении Крыма Украине

Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским.
Lenta.ru вчера в 17:55
Армия и оружие

50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».
Известия вчера в 03:07
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Космос

В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры

Naked Science вчера в 06:58
Наука

В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей

Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.
МедиаПоток вчера в 07:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шахтёр
Украинский футбольный клуб
Украинский футбольный клуб из города Донецк, выступающий в украинской премьер-лиге. Обладатель Кубка УЕФА, двенадцатикратный чемпион Украины, тринадцатикратный обладатель Кубка Украины, восьмикратный обладатель Суперкубка Украины, четырёхкратный обладатель Кубка СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное