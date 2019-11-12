Футбол
Спорт-ЭкспрессТайсон: «Подумал, что пора возвращаться в Бразилию»
Полузащитник "Шахтера" Тайсон рассказал, что он думает о расистском скандале в матче чемпионата Украины с "Динамо" (1:0). Болельщики киевлян на протяжении встречи ухали в адрес игрока.
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«Интернасионал» хотел бы вернуть Тайсона после расистского скандала в УПЛ
Спорт-Экспрессвчера в 10:04
Тайсон о расизме в матче с «Динамо»: подумал, что нужно возвращаться в Бразилию
Чемпионат11 ноября в 23:43
Тайсон: «После инцидента с расизмом уже думал собирать вещи и возвращаться в Бразилию»
Sport24.ruвчера в 01:34
Тайсон – о расизме в матче с «Динамо»: Думал, нужно собирать вещи и возвращаться в Бразилию
Спорт день за днемвчера в 00:26
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Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
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Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
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КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
Общество
Венецианский паводок достиг рекордной высоты
Уровень воды в Венеции достиг рекордных 187 сантиметров, сообщают городские власти.
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Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
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К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
Армия и оружие
Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина
В статье подчеркивается, что диалог по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, первое межминистерское заседание которого состоялось 26 сентября в Нью-Йорке, "со все более ощутимой вероятностью эволюционирует в азиатский аналог НАТО", направленный против Пекина.
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Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
Политика
Производители коки в Боливии потребовали возвращения Моралеса
Профсоюзы производителей коки в провинции Чапаре, профсоюзной базе объявившего об отставке с поста президента Боливии Эво Моралеса, сообщили, что отказываются признавать оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющим обязанности главы государства и заявили о «национальной мобилизации», требуя возвращения Моралеса.
Политика
Россиян предложили пускать в интернет по паспорту
В Госдуме и Совете Федерации подняли вопрос о введении доступа в интернет по паспорту.
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Сестры Кардашьян на церемонии People’s Choice Awards 2019
В Санта-Монике на днях прошла ежегодная церемония вручения премии People's Choice Awards, сообщает storinka.com.ua.
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Российский нападающий Илья Ковальчук не принял участия в матче против "Миннесоты". Он выведен из состава клуба и не будет играть.
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Общество
В Москве сообщили о проблемах с вывозом мусора в Бурятии
Глава ведомства Дмитрий Кобылкин направил на имя глав субъектов предупреждения о необходимости «принять исчерпывающие меры недопущения ситуаций с остановкой оказания услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по вине региональных операторов».
Здоровье
Названы плохие привычки в еде, из-за которых толстеют
Авто
АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Происшествия
В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв
Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Политика
В России оценили слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко после просмотра драмы «Домой» заявил, что Крым точно будет украинским.
Армия и оружие
50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».
Политика
Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Космос
В NASA одобрили «космического ската» для исследований Венеры
Наука
В янтаре обнаружили самых древних насекомых-опылителей
Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили в янтаре из Мьянмы жука с пыльцой древних цветковых растений на лапках.