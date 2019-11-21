Футбол
Спорт-ЭкспрессТайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала
Полузащитник «Шахтера» Тайсон получил дисквалификацию на один матч после матча чемпионата Украины с «Динамо» (1:0), сообщает Tribuna.com. В этой игре он получил красную карточку. Матч ознаменовался расистским скандалом.
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