Еще две встречи бразильский футболист пропустит условно. Вызвавший скандал матч между «Шахтером» и киевским «Динамо» состоялся 10 ноября на стадионе «Металлист» в Харькове. На этой арене донецкий клуб с 2017 года из-за вооруженного конфликта на востоке Украины проводит домашние матчи.

Киевское «Динамо» наказали за расистский скандал в чемпионате Украины

Политика Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.

Культура Российский участник Детского Евровидения госпитализирован Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак доставлен в польскую больницу после падения в обморок во время первой репетиции.

Политика Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Общество Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Политика Военную доктрину России могут скорректировать Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.

Общество Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.

Общество Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.

Авто Внедорожник GAC GS8 добрался до дилеров в России Напомним, что ранее компания GAC получила на внедорожник GS8 сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), согласно которому новинка будет продаваться в РФ как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях и 7-местным салоном.

Экономика Аэропортам не прилетело 175 млрд рублей Ни один новый региональный аэропорт не пополнил комплексный план, так как на них не удалось найти финансирования.

Авто Представили роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS В рамках автосалона в Лос-Анджелесе немецкая марка представила сразу две новые модификации своего флагманского внедорожника GLS.

Происшествия В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.