Футбол
Sportbox.RUТайсон получил тяжелую травму головы в матче чемпионата Украины
Шахтер
Расстановка 4‑5‑1
30
Пятов
50
Болбат
22
Матвиенко
4
Кривцов
31
Исмаили
15
Коноплянка
6
Степаненко
11
Марлос
20
Коваленко
19
Соломон
10
Мораес
30
Шевченко
18
Тымчук
20
Абу Ханна
98
Чеберко
14
Михайличенко
7
Кочергин
21
Иванисеня
77
Чайковский
17
Леднев
11
Будковский
31
Русин
Заря
Расстановка 4‑3‑1‑2
Полузащитник «Шахтера» Тайсон получил травму в матче 7-го тура чемпионата Украины с «Зарей». Защитник «горняков» Исмаили случайно ударил своего капитана коленом по голове. Бразильца увезли с поля на носилках.
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Футболисты «Шахтера» спасли Тайсона после мощного удара коленом в висок. Видео
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 17:20, Вашингтон
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