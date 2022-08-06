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Тайвань сообщил о приближении к острову не менее 20 военных самолетов КНР

По меньшей мере 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе учений совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня.
РБК
В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
РИА Новости
Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».
Известия
Учения, как заявлялось, будут проводиться в шести акваториях вокруг острова.
Инфо24

Подробнее о событии

Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 20 самолетов и 14 кораблей
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Минобороны Тайваня заявило о приближении 20 военных самолетов КНР в зону ПВО острова
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В Тайбэе сообщили о приближении не менее 20 военных самолетов Китая к острову
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Китай отправил к Тайваню 20 самолетов
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Министерство обороны Тайваня: 20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО острова
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Минобороны Тайваня заявило о приближении 20 боевых самолетов и 14 кораблей Китая к острову
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