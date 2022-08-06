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Тайвань сообщил о приближении к острову не менее 20 военных самолетов КНР

По меньшей мере 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе учений совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня.
РБК
Военные Тайваня в ответ распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.
РБК
В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.
РИА Новости
Пелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».
Известия

Подробнее о событии

Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 20 самолетов и 14 кораблей
Радио Sputnik08:50
Минобороны Тайваня заявило о приближении 20 военных самолетов КНР в зону ПВО острова
Lenta.ru08:45
Минобороны Тайваня заявило о приближении 20 боевых самолетов и 14 кораблей Китая к острову
ТК Звезда08:06
Китай отправил к Тайваню 20 самолетов
Интерфакс08:23
Министерство обороны Тайваня: 20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО острова
News.ru08:14
Минобороны Тайваня: Китай во время учений направил к острову 20 самолетов и 14 кораблей
РИА Новости08:35
В Тайбэе сообщили о приближении не менее 20 военных самолетов Китая к острову
ТАСС08:02

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