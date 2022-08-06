РБКТайвань сообщил о приближении к острову не менее 20 военных самолетов КНРПо меньшей мере 20 самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе учений совершили заход в опознавательную зону ПВО Тайваня.РБКВоенные Тайваня в ответ распространяли радиопредупреждения и развернули зенитные ракетные комплексы.РБКВ четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня.РИА НовостиПелоси прибыла на остров 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».ИзвестияЧитать далееСвернутьРидусРидусРБКLife.ruМолваИА Красная ВеснаЯмал-МедиаЦарьградРидусПрофильRT на русскомNewInformИзвестияАргументы и ФактыГазета.RuРосбалтТК ЗвездаREGNUMПодробнее о событииМинобороны Тайваня: Китай направил к острову 20 самолетов и 14 кораблейРадио Sputnik08:50Минобороны Тайваня заявило о приближении 20 военных самолетов КНР в зону ПВО островаLenta.ru08:45Минобороны Тайваня заявило о приближении 20 боевых самолетов и 14 кораблей Китая к островуТК Звезда08:06Китай отправил к Тайваню 20 самолетовИнтерфакс08:23Министерство обороны Тайваня: 20 самолетов ВВС Китая вошли в зону ПВО островаNews.ru08:14Минобороны Тайваня: Китай во время учений направил к острову 20 самолетов и 14 кораблейРИА Новости08:35В Тайбэе сообщили о приближении не менее 20 военных самолетов Китая к островуТАСС08:02Показать ещёОценить490Поделиться