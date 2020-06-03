Вместе с директором направления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Натальей Романовой разбираемся в деталях оформления ипотеки в период пандемии и новым предложениям банка.

Таких ставок на ипотеку еще не было: всё о новых предложениях Сбербанка

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