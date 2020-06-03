Недвижимость
Кам 24Таких ставок на ипотеку еще не было: всё о новых предложениях Сбербанка
Вместе с директором направления по работе с партнёрами и ипотечного кредитования Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Натальей Романовой разбираемся в деталях оформления ипотеки в период пандемии и новым предложениям банка.
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Общество
Обозначены сроки начала вакцинации от коронавируса в России
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал сроки начала вакцинации от коронавирусной инфекции в стране.
Peterburg2.ru вчера в 15:36
Общество
Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком
Родной дом, в котором появился на свет главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, получит нейтральный статус и будет перестроен в полицейский участок.
iReactor вчера в 11:03
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Здоровье
Минпромторг попросил Генпрокуратуру проверить закупки защитных костюмов
Минпромторг обратился в Генпрокуратуру и к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой проверить закупки защитной одежды для медиков в регионах, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом.
Коммерсантъ 01:38
Армия и оружие
Российские ЗРК «Бук» защитят авиабазу Хафтара от турецких F-16
Военное обозрение вчера в 22:37
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть вчера в 12:50
Армия и оружие
Военные помогут с восстановлением железной дороги под Мурманском
RT на русском 01:25
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Агитационный ролик про усыновление мальчика геями взорвал Рунет
В Рунете обсуждают новый видеоролик, создатели которого агитируют за принятие поправок в Конституцию на примере гипотетической ситуации усыновления мальчика из детдома парой открытых гомосексуалистов.
Ридус вчера в 15:20
Авто
Объявлены российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс 01 июня в 07:45
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах могут покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
В Подмосковье открываются парикмахерские, салоны красоты и бани
В Московской области с 3 июня открываются парикмахерские, салоны красоты, солярии, сауны, СПА-салоны и бани, площадь которых не превышает 400 кв. м с отдельным входом.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
На Украине исчезновение 2700 вагонов зерна списали на мышей
Чиновник сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которые должны бы находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши.
Аргументы недели вчера в 07:54
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
РИА Новости вчера в 20:43
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье
В Москве и Московской области объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за дождя и ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Газета.Ru 01:52
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Здоровье
Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса
Житель Москвы вышел из комы спустя несколько и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
Музыка
Зрители выбрали победителей Евровидения-2020
Зрители выбрали победителей музыкального конкурса Евровидение-2020. В этом году шоу прошло в режиме онлайн.
Вечерняя Москва 01 июня в 05:49
Здоровье
Количество выявленных случаев коронавируса в Алтайском крае превысило 2 тыс
Всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки. В Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай.
ТАСС 01:24
Политика
Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается
Президент Казахстана подтвердил, что американские специалисты работали в сфере биологической безопасности на базе бывшего противочумного института в Алматы.
Комсомольская правда вчера в 17:20
Интернет
В Facebook появилась возможность скрывать старые публикации
В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании.
РЕН ТВ 01:48