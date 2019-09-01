РПЛ
ИзвестияТакого не было, и вот пять: «Зенит» установил рекорд результативности
Столичный ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2), поднялся на второе место и оторвался от группы преследователей в лице тех же «горожан», «Локомотива» и «Ростова». В целом 10-й тур выдался довольно результативным: в четырех матчах из восьми было забито по пять мячей, а всего в туре — 28 голов.
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Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Политика
Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным
Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
ТАСС вчера в 11:49
Общество
В России создали недорогое искусственно выращенное мясо
Российская газета вчера в 03:23
Политика
МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 22 сентября в 14:10
Волейбол
Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева
Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Политика
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»
Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 09:48
Наука
Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов
Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 вчера в 06:53
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс вчера в 02:00
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Происшествия
13-летняя мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом.
Lenta.ru вчера в 21:05
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия
Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
Вести.Ru вчера в 15:50
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Наука
В Самаре создали лазер, способный защитить планету от астероидов
Известия вчера в 20:43
Армия и оружие
Курдские отряды захватили более 800 террористов из Европы
Красная весна вчера в 23:33
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Здоровье
На Урале сотрудники скорой помощи увольняются и требуют объяснений
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Сатки требуют объяснить распределение денег в структуре своих зарплат.
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Неймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
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Игры
Новая Sony PlayStation станет самой энергоэффективной консолью Sony
Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
Astera вчера в 07:09
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Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
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СКА в серии буллитов уступил ЦСКА
Спорт день за днем вчера в 15:18