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ИзвестияИзвестияТакого не было, и вот пять: «Зенит» установил рекорд результативности

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Столичный ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:2), поднялся на второе место и оторвался от группы преследователей в лице тех же «горожан», «Локомотива» и «Ростова». В целом 10-й тур выдался довольно результативным: в четырех матчах из восьми было забито по пять мячей, а всего в туре — 28 голов.
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Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

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Политика

Волкер советует Зеленскому налаживать прямые контакты с Путиным

Спецпредставитель Государственного департамента по Украине Курт Волкер высказался за налаживание Украиной прямых контактов с Россией на высшем уровне.
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Общество

В России создали недорогое искусственно выращенное мясо

Российская газета вчера в 03:23
Политика

МИД России объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа

МИД России назвал заключение в 1939 году договора о ненападении между СССР и Германией, который известен как пакт Молотова — Риббентропа, вынужденным шагом.
BFM.ru 22 сентября в 14:10
Волейбол

Волейболист Вольвич раскритиковал журналиста Соловьева

Волейболист казанского "Зенита" Артем Вольвич рассказал об отношении к чиновникам и журналистам, которые позволяют себе делать скандальные высказывания.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Происшествия

С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек

Российская газета вчера в 20:39
Политика

В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Член Совфеда Владимир Джабаров в разговоре с RT оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительства газопровода по проекту "Северный поток — 2".
РИА Новости вчера в 21:57
Политика

Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе

В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 09:48
Наука

Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов

Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
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Общество

В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли

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РИА Новости вчера в 13:30
Общество

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Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Экономика

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Интернет

Названы самые небезопасные пароли

Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Происшествия

13-летняя мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом.
Lenta.ru вчера в 21:05
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Происшествия

Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве

Вести.Ru вчера в 15:50
Экономика

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Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
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Наука

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Дмитрий Хохлов
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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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