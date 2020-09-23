Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.