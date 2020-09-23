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REGNUM
REGNUM

Такого спада экономика России не испытывала с 2009 года — Белоусов

Объём ВВП упал на 8%, уровень безработицы вырос до 6% — более чем на миллион человек. Такого спада экономика не испытывала с 2009 года.В источнике
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Финмаркет

Снижение ВВП РФ в 2020 году составит порядка 4% - Белоусов

Финмаркет04:13
БИЗНЕС Online

Белоусов: такого спада российская экономика не испытывала с 2009 года

БИЗНЕС Online04:43
Росбалт

Сенаторам рассказали о глубине спада российской экономики

Росбалт04:16
Московский Комсомолец

Белоусов рассказал о спаде российской экономики

Московский Комсомолец04:57
ПРАЙМ

Белоусов рассказал о спаде экономики России

ПРАЙМ03:57
REGNUM

Такого спада экономика России не испытывала с 2009 года — Белоусов

REGNUM03:15
Парламентская газета

Спад экономики серьёзно затронул 10% работающего населения — Белоусов

Парламентская газета03:53

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
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ВВС США успешно испытали прототип истребителя шестого поколения

Американское военное ведомство спроектировало, построило и испытало прототип первого в мире истребителя шестого поколения в рамках программы Next Generation Air Dominance, заявил в интервью Defense News помощник по закупкам министра ВВС США Уилл Ропер.
Газета.Ruвчера в 08:51
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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