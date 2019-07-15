Компания запустила сервис заказа такси в 2011 г. в Москве. Сейчас такси через «Яндекс» можно заказать более чем в 1000 городов России и в 18 других странах, с компанией сотрудничают 700 000 водителей.

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

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