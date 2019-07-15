Экономика
ВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»
Компания запустила сервис заказа такси в 2011 г. в Москве. Сейчас такси через «Яндекс» можно заказать более чем в 1000 городов России и в 18 других странах, с компанией сотрудничают 700 000 водителей.
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Энергетика
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Шоу-бизнес
Бузова нарядилась в медсестру на День влюбленных
Певица оригинально поздравила своего бойфренда Звезда телепроекта "Дом − 2" Ольга Бузова порадовала свою многомиллионную интернет-аудиторию новым постом.
Общество
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
Телеведущий Иван Ургант спародировал фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, которая накричала на таксиста в Подмосковье.
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Общество
Найден отец ребёнка школьницы, якобы беременной от 10-летнего мальчика
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Армия и оружие
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале
Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Происшествия
В Туле по окуркам задержали убийцу, который скрывался 25 лет
Общество
В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»
В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран президентом Континентальной хоккейной лиги.
Энергетика
«Газпром» и Uniper прекратили арбитраж по ценам на газ
30 января 2018 года ООО "Газпром экспорт" инициировало арбитражное разбирательство против компаний Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH с требованием о пересмотре цены по контрактам на поставку природного газа.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Технологии
Себестоимость Sony PlayStation 5 составляет 450 долларов
Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года.
Авто
В «Мерседесе» рассказали о трёх главных изменениях в новом болиде W11
Технический директор «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал, как команда разрабатывала новый болид W11.