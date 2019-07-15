Экономика

ВедомостиВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

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Компания запустила сервис заказа такси в 2011 г. в Москве. Сейчас такси через «Яндекс» можно заказать более чем в 1000 городов России и в 18 других странах, с компанией сотрудничают 700 000 водителей.
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Сервис такси принес «Яндексу» почти четверть выручки

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Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

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Сервис онлайн-заказа такси через мобильное приложение, веб-сайт или по телефону. Сервис передаёт заказ тому водителю, который сможет приехать быстрее всего с учётом местоположения пользователя и дорожной обстановки. По состоянию на январь 2019 года сервис работает более чем в 300 крупных городах России, Белоруссии, Молдавии, Украины, Армении, Грузии, Киргизии, Казахстана, Латвии, Литвы, Сербии, Эстонии, Узбекистана, Израиля, Кот-д’Ивуара, Финляндии, Ганы и Румынии.
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