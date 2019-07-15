Экономика
ВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»
Компания запустила сервис заказа такси в 2011 г. в Москве. Сейчас такси через «Яндекс» можно заказать более чем в 1000 городов России и в 18 других странах, с компанией сотрудничают 700 000 водителей.
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Биатлон
Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Авто
Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки
По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.
Армия и оружие
Хуситы сбили военный самолет в Йемене на границе с Саудовской Аравией
Вооруженные силы йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" сбили боевой самолет на границе Йемена с Саудовской Аравией, заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям решили взять отпуск
Супруги решили взять отпуск на время каникул своих детей, чтобы провести с ними больше времени в неформальной обстановке.
Экономика
Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным
Крупнейший аэропорт страны "Шереметьево" станет полностью частным.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Технологии
Найден способ бесплатно получать обновления для Windows 7
На сегодняшний день любой пользователь может «притвориться» оплатившим взнос и продолжать получать обновления безопасности вплоть до 7 января 2023 года.
Футбол
Елизаров: «Локомотив» не выбирал соперника по полуфиналу клубного ЧМ
Игроки московского "Локомотива" не выбирали себе соперника по полуфиналу клубного чемпионата мира по пляжному футболу, заявил главный тренер железнодорожников Александр Елизаров.
Авто
Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Наука
Предок человека обнаружен в Западной Африке
Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Общество
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов
Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Общество
В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300
По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
Авто
Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval
В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года
14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Религия
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Происшествия
Отличник таможни ушел в международный розыск
Бывшего отличника таможенной службы объявили в розыск по линии Интерпола в конце прошлого года, когда в суд поступило дело его бывшего шефа генерал-майора Сергея Федорова.
Армия и оружие
Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев
Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы.
Шоу-бизнес
Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
Экономика
Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50%
В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Футбол
Твиттер «Ахмата» удалил фото Кокорина в экипировке «Сочи»
Политика
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
Шоу-бизнес
Похудевшая на 45 кг певица Адель стала похожа на Анджелину Джоли
Певица Адель похудела на 45 кг после развода с супругом.
Здоровье
В Москве детей прививают новой вакциной от коклюша
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что новую вакцину используют для профилактики следующих заболеваний: коклюша, дифтерии и столбняка.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.