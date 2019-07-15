Экономика

ВедомостиВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Компания запустила сервис заказа такси в 2011 г. в Москве. Сейчас такси через «Яндекс» можно заказать более чем в 1000 городов России и в 18 других странах, с компанией сотрудничают 700 000 водителей.
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Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости06:04

Сервис такси принес «Яндексу» почти четверть выручки

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В России растет популярность «Яндекс.Такси»

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Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону

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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Найден способ бесплатно получать обновления для Windows 7

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Игроки московского "Локомотива" не выбирали себе соперника по полуфиналу клубного чемпионата мира по пляжному футболу, заявил главный тренер железнодорожников Александр Елизаров.
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Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
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Предок человека обнаружен в Западной Африке

Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
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Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов

Китай не заявлял России о намерениях сократить поставки смартфонов, заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
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По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК 05:38
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Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Газета.Ru 14:07
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«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru 14:54
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Православные христиане отмечают Сретенье Господне

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Армия и оружие

Российские военные сняли, как конвой США обстреливает сирийцев

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Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
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В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).
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Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК 13:01
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Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
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Твиттер «Ахмата» удалил фото Кокорина в экипировке «Сочи»

Бомбардир.ру 10:03
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Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг

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Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

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