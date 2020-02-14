Экономика
ВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»
Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки».
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в пятницу, 14 февраля, поставил перед украинским лидером Владимиром Зеленским вопрос о том, намерен ли Киев выполнять пункты второго минского соглашения - документа, имеющего целью урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло данные Турции о потерях в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР опроверг информацию Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США расширение помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с сенаторами Соединенных Штатов расширение военной помощи стране, сообщает телеканал RT.
Общество
В России предложили ввести новый возраст получения паспорта
Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.
Происшествия
В Северной Осетии возбудили дело из-за убийства молодого человека
Уголовное дело возбуждено по факту убийства молодого человека в Северной Осетии.
Футбол
Моуринью: у Роуза были шансы, он ими не воспользовался
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал слова защитника команды Дэнни Роуза, который перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» на правах аренды.
Авто
Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Биатлон
В IBU объяснили, почему открыли допинг-дело против Евгения Устюгова
Международный союз биатлонистов дал официальный комментарий в связи с открытием допингового дела против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Кино
Появился трейлер третьего сезона Castlevania
Netflix выпустил полноценный трейлер к третьему сезону мультсериала Castlevania, основанного на известной игровой серии.
Футбол
«Монако» выплатил компенсацию за Головина, но деньги остались в РФС
Трансфер Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года обошёлся «монегаскам» в 30 миллионов евро.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Культура
Дирекция кинопремии «Сезар» в полном составе ушла в отставку
Дирекция французской кинопремии "Сезар" объявила о коллективной отставке на фоне критики в адрес управления Академии искусств и технологий кинематографа, которая присуждает премию.
Политика
СМИ ФРГ: партия Меркель ищет кандидата на пост канцлера Германии
Встречу с потенциальными кандидатами на пост канцлера ФРГ и лидера ХДС проведет на следующей неделе бывший глава партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает 12 февраля немецкое издание Rheinische Post.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Космос
SpaceX испытала ракету перед пятым запуском спутников Starlink
Спорт
В DayZ начались бесплатные выходные
Bohemia Interactive объявила о начале бесплатных выходных в DayZ. Акция завершится 17 февраля в 21:00 по московскому времени.
Общество
Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца
Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
Шоу-бизнес
В Сети высмеяли шубу Филиппа Киркорова
Король и Бог отечественной эстрады Филипп Киркоров потратил баснословную сумму на свой новый клип. Видео было снято на композицию "Романы".
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.
Политика
Песков опроверг сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в Оман и встрече там с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.