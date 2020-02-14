Экономика
ВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»
Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки».
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Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Общество
Владимирскую область повысили в рейтинге качества жизни до 33-го места
Владимирская область поднялась на один пункт в ежегодном рейтинге качества жизни, которое составило агентство «РИА Рейтинг».
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Космос
Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity
Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.
Авто
Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию
Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм.
Общество
Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут
Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Общество
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Общество
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
Происшествия
В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Шоу-бизнес
Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Единоборства
Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167
Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Баскетбол
Команда Леброна победила команду Янниса в матче звезд НБА
Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155.
Общество
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.