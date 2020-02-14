Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки».

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Общество Жителям Хубэя запретили выходить из домов Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".

Космос Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.

Общество Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.

Общество Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.

Общество Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.

Происшествия В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что делала пластику Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.

Политика Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму» Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.

Политика Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.