Экономика

ВедомостиВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки».
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Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов

Lenta.ru14 февраля в 08:03

Выручка «Яндекса» увеличилась на 39% за год

РБК14 февраля в 08:17

Выручка «Яндекса» по итогам 2019 год выросла на 39%

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Выручка «Яндекса» в IV квартале выросла на 33%

Интерфакс14 февраля в 06:31

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году по US GAAP выросла на 39%

ПРАЙМ14 февраля в 06:08

Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

ТАСС14 февраля в 06:35

Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Ведомости14 февраля в 06:04
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Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Лезги газет вчера в 02:02
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Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»

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Владимирскую область повысили в рейтинге качества жизни до 33-го места

Владимирская область поднялась на один пункт в ежегодном рейтинге качества жизни, которое составило агентство «РИА Рейтинг».
Призыв (г. Владимир) 02:00
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Общество

Жителям Хубэя запретили выходить из домов

Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Интерфакс 00:04
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Космос

Virgin Galactic начала последний этап испытаний космоплана VSS Unity

Суборбитальный космоплан VSS Unity прибыл на космодром компании Virgin Galactic в штате Нью-Мексико (США) для прохождения последней серии испытаний перед запуском суборбитальных туристических рейсов.
REGNUM 15 февраля в 06:16
Авто

Новый Chery Tiggo 7 Pro приехал в Россию

Габариты Chery Tiggo 7 Pro составляют: 4 500/1 842/1 746 мм, колесная база – 2 670 мм.
Tvoe-avto.com вчера в 14:01
Общество

Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут

Мартин Холле, директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, сообщил, что давление можно уменьшить за 15 минут без применения лекарств.
ToDay News Ufa 14 февраля в 05:57
Экономика

ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов

Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Коммерсантъ вчера в 18:53
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Политика

В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Газета.Ru вчера в 15:37
Общество

Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не судить протоиерея Дмитрия Смирнова из-за его слов о живущих в гражданском браке женщинах.
РИА Новости вчера в 12:21
Общество

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Известия 02:09
Общество

Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
RT на русском 00:34
Общество

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
РИА Новости 01:37
Происшествия

В авиакомпании объяснили посадку в Москве самолета из Уфы в Таиланд

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который следовал из Уфы на Пхукет (Таиланд), сменил курс после взлета из-за ложного срабатывания датчика.
РБК 00:35
Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Шоу-бизнес

Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости вчера в 02:15
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В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Единоборства

Блахович победил нокаутом Андерсона на UFC Fight Night 167

Арбитр зафиксировал победу Блаховича нокаутом. Напомним, четыре года назад Блахович уступил Андерсону, сегодня он взял полноценный реванш.
ГЛАС.RU вчера в 00:00
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 15 февраля в 06:19
Политика

Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи

Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
РИА Новости вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Баскетбол

Команда Леброна победила команду Янниса в матче звезд НБА

Команда Леброна Джеймса победила команду Янниса Адетокунбо в матче звезд НБА — 157:155.
Спорт-Экспресс вчера в 23:40
Общество

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Вести.Ru вчера в 04:56
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