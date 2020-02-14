Экономика

ВедомостиВедомостиТакси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

Компании в России все активнее инвестируют в продвижение через развлекательные и социальные сервисы, в частности в продвижение через западные сервисы по обмену фотографиями и видеозаписями, указывает представитель «Яндекса»: «Учитывая усилившуюся конкуренцию на рынке, логично ожидать постепенного замедления темпов роста выручки».
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Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%

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Такси уже приносит почти четверть выручки «Яндекса»

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Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:54
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Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
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Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
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Коммерсантъ вчера в 18:53
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни.
Вести.Ru вчера в 21:00
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Кокорин просил у «Зенита» контракт с зарплатой €4 млн

Кокорин заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год.
News.ru вчера в 05:35
Происшествия

Жительница Саратова обнаружила в ванной мертвую младшую сестру

16 февраля старшая сестра вернулась домой с ночного дежурства и обнаружила в ванной комнате младшую – без признаков жизни.
Взгляд-инфо вчера в 23:01
Политика

В МИД назвали условие проведения «нормандского саммита»

Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости вчера в 14:35
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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

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Ольгу Бузову после недавнего концерта в Брянске выводили со сцены под руки.
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Общество

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте

Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
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Под Москвой многодетный отец убил жену и покончил с собой

Lenta.ru вчера в 12:58
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Новым коронавирусом 2019-nCoV может заразиться как минимум треть населения Земли.
ДЕЛА.ru 13 февраля в 22:31
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Смартфон Honor 9X Lite появился до анонса

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Шоу-бизнес

Уход из королевской семьи изменил отношения Меган Маркл и принца Гарри

Выход из королевской семьи сказался на отношениях принца Гарри и Меган Маркл.
iReactor 15 февраля в 16:08
Биатлон

Экхофф отреагировала на слова Резцовой о допинге в Норвегии

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф отреагировала на заявления олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой о том, что многие биатлонисты сборной Норвегии выступают с медицинской поддержкой.
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Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
RT на русском вчера в 16:53
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Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru вчера в 01:05
Экономика

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

Кто и как измеряет "кредитное здоровье" россиян НБКИ, которое входит в тройку крупнейших бюро на российском рынке, публикует динамику индекса кредитного здоровья (Credit Health Index) с октября 2008 года.
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Новый Kia Sorento представили официально

Сегодня, 17 февраля, компания Kia официально представила среднеразмерный кроссовер Kia Sorento нового поколения на специальной презентации в Южной Корее.
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Стала известна себестоимость консоли PlayStation 5

Напомним, Sony зачастую выводит свои новые консоли весной, но ценник на PlayStation 5 могут озвучить уже до конца февраля.
Что происходит 14 февраля в 15:41
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Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
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Шоу-бизнес

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Киркоров прокомментировал «скандал» с Ди Каприо на «Оскаре»

КМВ Новости вчера в 02:15
Общество

В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
РИА Новости вчера в 21:53
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