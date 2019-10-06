Политика

Российская газетаРоссийская газетаТаксист отказался везти Порошенко после митинга

Киевский таксист отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга на Майдане против "формулы Штайнмайера". Об этом пишет strana.ua, сопровождая текст видеороликом.
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга против «формулы Штайнмайера»

Газета.Ruвчера в 15:04

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

РИА Новостивчера в 15:35

Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве

Комсомольская правдавчера в 15:11

Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве

Известиявчера в 16:50

Таксист отказался везти Порошенко после акции на майдане — видео

Life.ruвчера в 14:26

Таксист отказался везти Порошенко с митинга на майдане

Взгляд.рувчера в 14:24

Таксист отказался везти Порошенко с «Майдана»

News.ruвчера в 14:01
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Общество

Названы города-лидеры России по уровню зарплат

Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.
Газета.Ru 06:49
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Песков рассказал, как президент отмечает день рождения

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В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
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В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
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Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

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AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
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Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье

В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
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Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти

19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
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Volvo Cars и Geely объединятся для разработки новых ДВС

Бизнес будет направлен на разработку новых традиционных ДВС и гибридных установок.
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В Стерлитамаке жестоко избили пациентов в травмпункте

РЕН ТВ 05:19
Шоу-бизнес

Муж Лолиты закрутил роман с косметологом

Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода.
Утро.ru 07:10
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Шоу-бизнес

Иранского «двойника Анджелины Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована 22-летняя Сахар Табар, известная тем, что публиковала в инстаграме снимки в образе «двойника» американской актрисы Анджелины Джоли.
Фергана 05:13
Общество

В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Происшествия

В Амурской области двух женщин оштрафовали за сообщения в WhatsApp

Двух жительниц Амурской области оштрафовали по закону о фейковых новостях.
Readovka.ru 05:43
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Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции

Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза вчера в 04:14
Общество

Синоптики предсказали приход сентябрьского тепла в Москву

К выходным в столице ожидается потепление, а на следующей неделе в Москву придется сентябрьское тепло, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:19
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В Омске хотят создать муниципального перевозчика-монополиста

В понедельник, 7 октября, на заседании комитета по муниципальной собственности и экономическому развитию в горсовете Омска обсуждалась реорганизация ПП-8 путем присоединения к нему ПП-7.Собственно говоря, слияние нескольких муниципальных перевозчиков – ПП-2, ПП-7 и ПП-4 – в одно ПП-8 произошло еще в мае 2018 года.
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Политика

Вышинский назначен исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Журналист Кирилл Вышинский, ранее занимавший пост главного редактора "РИА Новости Украина", назначен исполнительным директором МИА "Россия сегодня".
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Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»

Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
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АвтоВАЗ прекращает производство Lada Vesta с АМТ

Оказалось, что на долю продаж автомобилей с АМТ (автоматизированная трансмиссия или «робот») приходится только 9%. Эту новость прокомментировал один из пользователей Сети, который сообщил, что в дилерском центре LADA ему рассказали о приостановке производства Lada Vesta с АМТ.
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Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
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Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса

Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
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В МЧС назвали причину трагедии в лагере «Холдоми»

Причиной трагедии в лагере "Холдоми" стал аварийный режим работы электросетей.
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Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва 05 октября в 11:42
Общество

Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине

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Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета вчера в 12:14
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В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
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Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5 получит повсеместную поддержку NFC

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