Киевский таксист отказался везти экс-президента Украины Петра Порошенко после митинга на Майдане против "формулы Штайнмайера". Об этом пишет strana.ua, сопровождая текст видеороликом.

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