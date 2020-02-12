Происшествия
Газета.RuТаксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику
Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
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Политика
Посол рассказал о последствиях отказа россиянам во въезде в Израиль
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью РБК предупредил о последствиях отказов россиянам во въезде в эту страну.
Общество
ВОЗ сообщила о снижении числа заболевших коронавирусом в Китае
Количество новых заболевших коронавирусом в Китае последнюю неделю стабильно снижается, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
Во время пожара на шахте в Мурманской области пропал человек
Общество
Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Политика
СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран
ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран.
Футбол
Слуцкий посмеялся над мечтами Дзюбы
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий продолжает шутить над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
Футбол
Киевское «Динамо» не сумело выйти в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, проиграв загребским одноклубникам
В матче раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевское «Динамо» уступило «Динамо» из Загреба в серии пенальти.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Шоу-бизнес
Стас Садальский рассказал, как Тина Канделаки стала звездой
Станислав Садальский прокомментировал слова телеведущей Тины Канделаки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.
Происшествия
Под Псковом в ДТП погибли восемь человек
На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Наука
Ученые научились генерировать случайные числа при помощи кристаллов
Механизм генерации случайных чисел при помощи кристаллов был опубликован учеными из университета Глазго в Великобритании 10 февраля в научном журнале Matter.
Политика
Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Кино
В прокат выходят «Джентльмены» Гая Ричи
13 февраля в российский прокат выходит криминальная комедия «Джентльмены» британца Гая Ричи с Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэмом, Хью Грантом, Мишель Докери и Колином Фарреллом.
Авто
Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon
Полуанилиновые кожаные сиденья со специальной строчкой и тиснением «Land Cruiser» на спинке, кожаное рулевое колесо с функцией обогрева, уникальная прошивка дверных карт, черный потолок с хромированными вставками, значок Horizon и логотип Land Cruiser, который проецируется на землю при открытии дверей, подчеркивают уникальность данной модели.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X
Microsoft выпустила первый эмулятор для тестирования новой операционки Windows 10X, которая была показа в ноябре 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя дисплеями.
Общество
Всемирный мобильный конгресс отменили из-за коронавируса
Организатор Всемирного мобильного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
WSJ: США считают, что Huawei может получать доступ к телефонным сетям
Американские чиновники сообщили, что китайская компания Huawei может получать доступ к телефонным сетям по всему миру, используя "потайные двери", предназначенные для пользования только правоохранительных органов, пишет газета Wall Street Journal.
Политика
Кремль: Путин не предлагал Лукашенко объединять Россию и Белоруссию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение России и Белоруссии.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Наука
Хвост позволил обнаружить новый вид динозавров
В ходе анализа ученые обнаружили по меньшей мере 16 отличительных черт этого вида в строении хвоста, которые позволили отнести его к новому виду, который получил название Abdarainurus barsboldi.
Культура
Пугачева прокомментировала эвакуацию с премьеры фильма «Лед‑2»
РИАМО – 11 фев. Эстрадная певица и продюсер Алла Пугачева призналась, что хочет досмотреть фильм "Лед-2", показ которого в кинотеатре "Октябрь" в Москве прервали из-за эвакуации, передает Газета.ru.
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится
Представитель королевской семьи отметил, что это было совместным решением супругов.