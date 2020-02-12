Происшествия

Газета.RuГазета.RuТаксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику

Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.
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