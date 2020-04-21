Общество

RT на русскомRT на русскомТактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
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Бойцы Емельяненко и Тактаров поругались из-за слов о населении Кавказа

РБК15:40

Тактаров: Емельяненко умер в моих глазах

Газета.Ru14:34

Тактаров ответил на оскорбления Емельяненко в свой адрес

РИА Новости15:11

«Он умер в моих глазах». Тактаров ответил на оскорбления от Александра Емельяненко

Спорт-Экспресс14:39

Тактаров «похоронил» оскорбившего его за критику кавказского народа Емельяненко

Lenta.ru16:15

Тактаров предположил, что А. Емельяненко попросили оскорбить его

Чемпионат15:22

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

RT на русском14:06
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Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
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Политика

США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца

Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:24
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $23

Падение цены на нефть марки Brent ускорилось на 10%, стоимость сейчас составляет менее 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Московский Комсомолец 03:59
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Общество

В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников

Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
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Здоровье

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
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Кино

Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
4
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

Мэр Геленджика обматерил помощницу в прямом эфире

Мэр Геленджика Алексей Богодистов 21 апреля провел в инстаграм-аккаунте прямой эфир, в ходе которого отвечал на вопросы жителей города, связанные с актуальными проблемами, волнующими людей в период распространения эпидемии коронавируса.
Югополис 10:38
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

КиноПоиск 13:09
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Здоровье

Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты

Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан.
Фонтанка.Ру 17:55
1
Общество

В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях

Напомним, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл сообщил, что на этой недели должно Великобритания должна запустить производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний.
Комсомольская правда 12:51
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Армия и оружие

Анкара скрывает присутствие турецких ЧВК в Ливии

Турецкие СМИ, дабы отвести взгляд от собственных вооруженных формирований, заявляют о якобы присутствии в Ливии ЧВК "Вагнер".
NewInform 16:46
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
2,9K
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
1,1K
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.
Vprognoze.ru 11:45
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
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Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

Lenta.ru 12:00
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Футбол

Карпин может возглавить «Локомотив»

По информации Tutto Mercato Web, «железнодорожники» решили доверить команду наставнику «Ростова» Валерию Карпину, и якобы переговоры, которые длятся несколько недель, близки к успешному завершению.
Евро-футбол.ру вчера в 13:15
1
Общество

Конец истории: CDP признана банкротом

Позже игровые активы компании были отделены от CDP и переведены в Klabater.
Игромания.ру 11:24
Футбол

Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно

Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт турнира.
Газета.Ru 15:34
Наука

Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
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Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
41
Общество

Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса

Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
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Экономика

Сенат США принял пакет поддержки экономики объемом почти в $500 млрд

Сенат США принял пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 17:09
Экономика

Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса

Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
239
Футбол

Гурцкая: Думаю, Андрей Федун первым сказал, что Карреру надо уволить

Агент Тимур Гурцкая на канале «Футбольный Биги» в YouTube назвал имя инициатора отставки Массимо Карреры из «Спартака» на следующий сезон после завоевания чемпионского титула.
Евро-футбол.ру 17:57
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Олег Тактаров
Российский спортсмен
Российский и американский спортсмен, актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель. Чемпион мира по смешанным боевым искусствам и призёр многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь».
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Александр Владимирович Емельяненко
Российский боец без правил
Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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