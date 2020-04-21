Общество
RT на русскомТактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
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Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Общество
Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае
Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
Здоровье
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
ВС разъяснил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.
РИА Новости 18:29
Происшествия
Директора фонда «Русь Сидящая» вызвали на допрос по делу о фейке про коронавирус
Следователь Валдайского межрайонного отдела СО СУ СК по Новгородской области направил повестку на допрос в качестве свидетеля директору Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям - "Русь Сидящая" Ольге Романовой в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе.
ТАСС 17:35
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля 2020 года легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет - в этот день в 1970 году с конвейера автозавода в Тольятти сошли первые шесть экземпляров модели.
За рулем Кубань 19 апреля в 01:14
Здоровье
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Общество
В России набрали добровольцев для испытания коронавирусной вакцины
ГНЦ «Вектор» набрал группу добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 16:20
Происшествия
В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного
Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
Политика
Кремль прокомментировал виртуальные митинги
Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
Экономика
В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ
Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Политика
Глава Приморья попросил Путина помочь с госпиталем в Находке
Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина переговорить с Сергеем Шойгу по вопросу строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке.
РИА Новости 07:49
Энергетика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель
Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 05:48
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Игры
Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий
Игромания.ру 09:17
Спорт
Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за „Динамо“, когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»
Sports.ru 14:43
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Наука
Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Газета DAILY 15:07
Игры
Бесплатный пролог Dieselpunk Wars вышел в Steam
В Steam появилась бесплатная игра Dieselpunk Wars Prologue.
Игромания.ру 13:03
Общество
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 127
В Алтайском крае подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 01:08
Политика
Путин во время прямого эфира не смог дозвониться до министров
В ходе видеоконференции с главой Приморского края Олегом Кожемяко президент РФ Владимир Путин прервался, чтобы позвонить министру транспорта Евгению Дитриху.
Live24 14:08
Происшествия
В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром
Самолеты, летевшие из Новосибирска и Москвы в Благовещенск, отправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за снегопада в Приамурье, сообщает аэропорт Благовещенска.
РИА Новости вчера в 00:57
Интернет
Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom
По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01