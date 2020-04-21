Общество

RT на русскомRT на русскомТактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Бойцы Емельяненко и Тактаров поругались из-за слов о населении Кавказа

РБК15:40

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

RT на русском14:06

Тактаров ответил на оскорбления Емельяненко в свой адрес

РИА Новости15:11

«Он умер в моих глазах». Тактаров ответил на оскорбления от Александра Емельяненко

Спорт-Экспресс14:39

Тактаров: Емельяненко умер в моих глазах

Газета.Ru14:34

Тактаров предположил, что А. Емельяненко попросили оскорбить его

Чемпионат15:22

Тактаров «похоронил» оскорбившего его за критику кавказского народа Емельяненко

Lenta.ru16:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 20:26, Ашберн
Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
182
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
4
Общество

Анализ на антитела к коронавирусу станет массово доступным в мае

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу, узнали «Известия».
Известия 17:49
17
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
36
Космос

Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал

Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
4
Авто

Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
9
Здоровье

Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
68
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции

ВС разъяснил, что суды смогут назначить штраф за нарушение режима самоизоляции в течение года после выявления правонарушения.
РИА Новости 18:29
485
Происшествия

Директора фонда «Русь Сидящая» вызвали на допрос по делу о фейке про коронавирус

Следователь Валдайского межрайонного отдела СО СУ СК по Новгородской области направил повестку на допрос в качестве свидетеля директору Благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям - "Русь Сидящая" Ольге Романовой в рамках уголовного дела о распространении недостоверной информации о коронавирусе.
ТАСС 17:35
Футбол

Лукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

РИА Новости 12:18
1
Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Продюсер и коллега скончавшегося кинематографиста Ефим Любинский рассказал, что Щеголев умер из-за коронавируса, пишут "Известия".
Инфорос 16:10
32
Авто

Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет

19 апреля 2020 года легендарному седану ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет - в этот день в 1970 году с конвейера автозавода в Тольятти сошли первые шесть экземпляров модели.
За рулем Кубань 19 апреля в 01:14
58
Здоровье

Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
120
Общество

В России набрали добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

ГНЦ «Вектор» набрал группу добровольцев, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 16:20
14
Происшествия

В Москве начали проверку из-за видео с избиением задержанного

Московская полиция начала служебную проверку после публикации видеоролика, на котором якобы правоохранитель бьет мужчину, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 07:37
8
Политика

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
1,5K
Экономика

В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ

Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
84
Шоу-бизнес

Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
4
Политика

Глава Приморья попросил Путина помочь с госпиталем в Находке

Глава Приморья Олег Кожемяко попросил президента РФ Владимира Путина переговорить с Сергеем Шойгу по вопросу строительства быстровозводимой инфекционной больницы в Находке.
РИА Новости 07:49
6
Энергетика

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель

Стоимость эталонной марки Brent опускалась на торгах в понедельник 20 апреля до 26,91 доллара за баррель, после чего немного отыграла снижение и сейчас продается по цене около 27 долларов за баррель.
Российская газета вчера в 05:48
227
Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
97
Игры

Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий

Игромания.ру 09:17
15
Спорт

Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за „Динамо“, когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»

Sports.ru 14:43
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
282
Наука

Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Газета DAILY 15:07
12
Игры

Бесплатный пролог Dieselpunk Wars вышел в Steam

В Steam появилась бесплатная игра Dieselpunk Wars Prologue.
Игромания.ру 13:03
Общество

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 127

В Алтайском крае подтвердили 41 новый случай заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 01:08
60
Политика

Путин во время прямого эфира не смог дозвониться до министров

В ходе видеоконференции с главой Приморского края Олегом Кожемяко президент РФ Владимир Путин прервался, чтобы позвонить министру транспорта Евгению Дитриху.
Live24 14:08
2
Происшествия

В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром

Самолеты, летевшие из Новосибирска и Москвы в Благовещенск, отправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за снегопада в Приамурье, сообщает аэропорт Благовещенска.
РИА Новости вчера в 00:57
3
Интернет

Эксперт рассказал, почему не стоит использовать Zoom

По мнению эксперта, по возможности стоит использовать более качественные и безопасные альтернативы, например Microsoft Teams, Hangouts Meet, Jitsi Meet, Cisco Webex, BlueJeans, Zoho Meeting, GoToMeeting.
ПРАЙМ 19:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тактаров
Российский спортсмен
Российский и американский спортсмен, актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр, общественный деятель. Чемпион мира по смешанным боевым искусствам и призёр многих спортивных турниров и соревнований. Выступал под псевдонимом «Русский медведь».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Владимирович Емельяненко
Российский боец без правил
Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное