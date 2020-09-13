Тактические учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 25 сентября
Российско-белорусские учения «Славянское братство-2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября, сообщили в Минобороны России. Решение о проведении учений было принято в октябре 2019 года. В числе прочих в нем примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ.В источнике
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Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.
ТАСС04:05
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Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября
Интерфакс - Россия04:06