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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Тактические учения России и Белоруссии пройдут с 14 по 25 сентября

Российско-белорусские учения «Славянское братство-2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября, сообщили в Минобороны России. Решение о проведении учений было принято в октябре 2019 года. В числе прочих в нем примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

Российско-белорусские учения "Славянское братство - 2020" пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в воскресенье.
ТАСС04:05
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Комсомольская правда

Зачем Россия и Белоруссия с понедельника начинают военные учения

Комсомольская правда09:10
Интерфакс - Россия

Белорусско-российские тактические учения «Славянское братство» пройдут с 14 по 25 сентября

Интерфакс - Россия04:06
Lenta.ru

В Минобороны России объяснили цель учений «Славянское братство»

Lenta.ru06:43
РБК

Минобороны назвало дату тактических учений России и Белоруссии

РБК04:59
RT на русском

Минобороны сообщило детали совместных учений России и Белоруссии

RT на русском05:14
Газета.Ru

Минобороны раскрыло детали совместных учений России и Белоруссии

Газета.Ru08:27
ТАСС

Учения «Славянское братство - 2020» пройдут с 14 по 25 сентября в Белоруссии

ТАСС04:05
КП - Беларусь

Россия отправит в Беларусь 300 десантников и около 70 единиц боевой техники

КП - Беларусь07:22

В Ненецком АО депутаты заксобрания избрали губернатора

«По итогам открытого голосования большинством голосов депутатов — 14 — губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — подвел итоги голосования председатель заксобрания Александр Лутовинов.
REGNUM04:42
160

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
14

Сверхсекретным оружием Трампа могут быть ядерные боеголовки W76-2

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, говоря о «неслыханном» американском вооружении, аналогов которого якобы не существует ни у России, ни у КНР, вероятнее всего имел в виду ядерные боеголовки W76-2, о создании и эксплуатации которых военнослужащие США объявили еще в 2018 году.
Военное дело03:21
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ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21