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Российско-белорусские учения «Славянское братство-2020» пройдут на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября, сообщили в Минобороны России. Решение о проведении учений было принято в октябре 2019 года. В числе прочих в нем примут участие подразделения Псковского гвардейского соединения ВДВ.