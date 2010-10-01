«Спартак» провёл при новом тренере Доменико Тедеско уже три матча, в которых одержал две победы. Но изменения отчётливо видны не только в результатах, но и в игровых принципах. Будучи тренером «Шальке», Тедеско, в большинстве случаев выбирал тактическую схему с тремя центральными защитниками.

Тактика «Спартака»: что изменил в команде Доменико Тедеско

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Политика МИД Украины сообщил о выполнении условий для «нормандского» саммита Официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $60 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,53% - до $59,92 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:22 мск.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду В Нарьян-Маре 36-летний местный житель Денис Поздеев ворвался в детский сад и зарезал ребенка. Шестилетний мальчик умер от ранения в шею.

Шоу-бизнес Орбакайте кардинально сменила прическу Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.

Здоровье Эксперты рассказали, как сохранить кости крепкими Что нужно делать, чтобы организм никогда не испытывал дефицита кальция, магния и витамина Д, которые отвечают за прочность костей.

Киберспорт Анонс World of Warcraft: Shadowlands. Сильвана рушит вселенную В анонсирующем ролике дополнения Shadowlands Сильвана отправилась в Цитадель Ледяной короны, где темная эльфийка бросила вызов Высшему Лорду Болвару Фордрагону, нынешнему Королю-личу.