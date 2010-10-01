Футбол

ЧемпионатЧемпионатТактика «Спартака»: что изменил в команде Доменико Тедеско

«Спартак» провёл при новом тренере Доменико Тедеско уже три матча, в которых одержал две победы. Но изменения отчётливо видны не только в результатах, но и в игровых принципах. Будучи тренером «Шальке», Тедеско, в большинстве случаев выбирал тактическую схему с тремя центральными защитниками.
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Владимир Быстров — о Тедеско: «Если команда побеждает, какие могут быть вопросы к тренеру?»

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Тактика «Спартака»: что изменил в команде Доменико Тедеско

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Версия.Инфо13:01
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