Футбол
ЧемпионатТактика «Спартака»: что изменил в команде Доменико Тедеско
Стоит в очередной раз отметить решение Тедеско перевести Бакаева ближе к центру поля. Именно новая «десятка» (и по номеру, и позиции) приняла участие во всех голах «Спартака» в матче с «железнодорожниками», но следует выделить также Джордана Ларссона, который удачно вышел на замену.
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Владимир Быстров — о Тедеско: «Если команда побеждает, какие могут быть вопросы к тренеру?»
Спорт-Экспрессвчера в 23:55
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Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
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Депутат Рады расплакалась на заседании
Экономика
Российские богачи стали еще богаче
Совокупное состояние самых успешных российских бизнесменов с начала 2019 года выросло на 37,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основе данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
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Россия завершила поставки С-400 в Турцию досрочно
Россия досрочно завершила поставки комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Происшествия
В Нарьян-Маре рассказали о семье убитого в детском саду мальчика
В департаменте образования Ненецкого автономного округа рассказали, что мальчик, убитый накануне в детском саду, был не единственным ребенком в семье.
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
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В 2020 году снова вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Самый незначительный рост тарифов произойдет в Ненецком автономном округе (2,4%).
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Загитова отправилась во Францию на этап Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова вылетела на этап Гран-при во Францию.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Армия и оружие
Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны
Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
Транспорт
Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году
"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
Футбол
Inter News: «Интер» намерен арендовать Видаля
«Интер» планирует трансфер полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля. Миланский клуб намерен арендовать чилийца с правом выкупа.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей страшно
Отвечая на вопрос, волнуется ли она сейчас перед сольным выступлением, как и раньше, Пугачева заметила, что переживает.
Общество
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
Политика
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Общество
Светлакову предлагали деньги за участие в скандале вокруг храма в Екатеринбурге
Комику Сергею Светлакову предлагали деньги за поддержку одной из сторон в конфликте вокруг строительства храма в Екатеринбурге.
Экономика
Долговая нагрузка граждан РФ достигла максимума с 2012 года
Совокупная долговая нагрузка граждан РФ на 1 октября по всем видам кредитов достигла 10,6%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительные подсчеты Банка России.
Единоборства
Хабиба Нурмагомедова исключили из колледжа
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Единоборства
Названы гонорары Ковалева и Альвареса
Армия и оружие
Армия Украины проводит учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.