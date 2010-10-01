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Матч ТВМатч ТВАндрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после матча 16-го тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) остался доволен качеством игры и недоволен реализацией моментов.
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Андрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»

Матч ТВ07:36

Андрей Талалаев: «Что подарила команда? Пульт управления»

Sportbox.RU07:07
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