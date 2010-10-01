Волгоградцы теснят "Химки" со второго места, а Меньщиков празднует, возможно, самую важную победу в своей карьере — после такого тренеров не меняют. Андрей Талалаев выступил жестко: — Хочется поздравить Ротор с выходом в премьер-лигу.

Талалаев поздравляет «Ротор» с выходом в РПЛ, Игнашевич бессилен перед «Нижним»

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