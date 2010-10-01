РПЛ
Sportbox.RUТалалаев поздравляет «Ротор» с выходом в РПЛ, Игнашевич бессилен перед «Нижним»
|7′
Мухаммад Султонов
Дмитрий Тихий
|10′
Дмитрий Каменщиков
|13′
Александр Филин
|36′
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Олег Алейник
Дмитрий Каменщиков
Камран Алиев
|46′
Владимир Дядюн
Алексей Скворцов
|46′
|46′
Алексей Евсеев
Евгений Песегов
Алексей Скворцов
|52′
|53′
Олег Алейник
Андрей Мендел
|60′
|61′
Мухаммад Султонов
Артем Полярус
Валерий Почивалин
|62′
Дмитрий Тихий
Илья Кухарчук
|62′
Александр Трошечкин
Дмитрий Барков
|75′
|77′
Олег Алейник
Олег Николаев
|86′
Денис Ткачук
Артем Попов
|88′
Камиль Муллин
Владимир Лобкарев
|90′+2′
Артем Попов
Волгоградцы теснят "Химки" со второго места, а Меньщиков празднует, возможно, самую важную победу в своей карьере — после такого тренеров не меняют. Андрей Талалаев выступил жестко: — Хочется поздравить Ротор с выходом в премьер-лигу.
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Талалаев поздравляет «Ротор» с выходом в РПЛ, Игнашевич бессилен перед «Нижним»
Sportbox.RUвчера в 16:07
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