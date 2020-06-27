Радикальное движение "Талибан" опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане, говорится в заявлении организации.

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Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" опровергло сообщения о получении денег от военной разведки России за нападения в Афганистане на бойцов США. Заявление радикалов цитирует РИА Новости.

Талибан опроверг сообщения о финансировании со стороны России

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