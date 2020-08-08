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Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В июне в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин. По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.
РИА Новости20:10
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Газета.Ru

Талибы опровергли слухи о сговоре с Россией против США

Газета.Ru03:53
News.ru

Талибы опровергли слухи о «подкупе» их Россией

News.ru01:01
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

РИА Новости20:10
Коммерсантъ

Талибы назвали публикации о сговоре с Россией саботажем мирного процесса

Коммерсантъ21:59
Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

Известия20:44
RT на русском

В «Талибане» опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

RT на русском20:26
РБК

Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

РБК22:55

Саакашвили представил в МУС собственный доклад о войне 2008 года

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, по инициативе которого началась война, называемая 08.08.08, в канун 12-й годовщины ее начала внес в Международный уголовный суд (МУС) собственный доклад о ее расследовании.
Военное обозрение00:24

Названы опасные последствия отказа от ужина

«Отказ от ужина, равно как и диеты с низким содержанием жиров, углеводов и других веществ, не только не эффективны для похудения, но и могут привести к физическому истощению», — предупреждают о последствиях специалисты.
ФАН02:37
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Власти Хабаровска назвали диверсией проект о полетах бизнес-классом

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РБК02:36
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За рулем Кубань6 августа в 16:47
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