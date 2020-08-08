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Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В июне в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин. По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.
РИА Новости20:10
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Газета.Ru

Талибы опровергли слухи о сговоре с Россией против США

Газета.Ru03:53
RT на русском

В «Талибане» опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

RT на русском20:26
РБК

Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

РБК22:55
Коммерсантъ

Талибы назвали публикации о сговоре с Россией саботажем мирного процесса

Коммерсантъ21:59
Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

Известия20:44
News.ru

Талибы опровергли слухи о «подкупе» их Россией

News.ru01:01
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

РИА Новости20:10

Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Чеченец, вывернувший руку сотруднице полиции, задержан в Петербурге

7 августа около 23 часов у дома 2 по Конюшенной площади гражданин в ответ на просьбу предъявить документы от 36-летней сотрудницы миграционной службы УМВД России по Центральному района при проведении профилактического рейда вывернул ей руку.
Konkretno.ru08:37
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