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Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В июне в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.
РИА Новости20:10
Подробнее о событии
News.ru

Талибы опровергли слухи о «подкупе» их Россией

News.ru01:01
РБК

Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

РБК22:55
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

РИА Новости20:10
Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

Известия20:44
RT на русском

В «Талибане» опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

RT на русском20:26
Газета.Ru

Талибы* опровергли сообщения о «сговоре» с РФ против США

Газета.Ru20:18
Коммерсантъ

Талибы назвали публикации о сговоре с Россией саботажем мирного процесса

Коммерсантъ21:59

«Беларусь проснулась и уже не уснет»: соперник Лукашенко по выборам обратилась к народу

В преддверии выборов в Белоруссии с обращением к народу республики обратилась соперник Александра Лукашенко Светлана Тихановская, которую поддерживают Вероника Цепкало и Светлана Колесникова.
Военное обозрение23:43

Пригожин объяснил отказ российских артистов выступать в Белоруссии

Продюсер Иосиф Пригожин предположил, что российские артисты отказались выступать на концертах в Белоруссии накануне президентских выборов, поскольку не хотят участвовать в «предвыборной кампании ни одного из кандидатов».
Lenta.ru19:07
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На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс

Автор украинского издания "Апостроф" в своей статье пришел к выводу, что пока Киев не может закончить гражданский конфликт на юго-востоке Украины, у жителей Донбасса создается образ врага в лице Киева.
Газета.Ru23:17
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Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета6 августа в 03:51
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Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.
КП - Крым6 августа в 11:26
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