Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
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Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
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В июне в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».В источнике
С чего всё началось
Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США
Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
РИА Новости20:10
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Талибы вновь заявили, что в публикациях об их «сговоре» с Россией нет ни слова правды
Комсомольская правда21:37