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Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В июне в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

Ранее газета New York Times опубликовала статью, где утверждалось, что некое российское подразделение военной разведки якобы побуждало талибов за деньги нападать на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
РИА Новости20:10
Подробнее о событии
РБК

Талибы отвергли обвинения в убийстве солдат США за деньги России

РБК22:55
Коммерсантъ

Талибы назвали публикации о сговоре с Россией саботажем мирного процесса

Коммерсантъ21:59
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

РИА Новости20:10
Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

Известия20:44
RT на русском

В Талибане опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

RT на русском20:26
Газета.Ru

Талибы* опровергли сообщения о «сговоре» с РФ против США

Газета.Ru20:18
Комсомольская правда

Талибы вновь заявили, что в публикациях об их «сговоре» с Россией нет ни слова правды

Комсомольская правда21:37

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUMвчера в 14:59
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ruвчера в 05:14
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