Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В июне в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».