Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
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В июне в The New York Times появилась статья о том, что Россия якобы предложила «Талибану» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого издание The Washington Post писало, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».В источнике
С чего всё началось
Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США
В публикациях о "подкупе" Россией талибов нет ни слова правды, заявил в телефонном интервью РИА Новости официальный представитель политического офиса радикального движения "Талибан" Сухейль Шахин. По его словам, противники мирного процесса хотят навредить ему и ставят палки в колеса.
РИА Новости20:10
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