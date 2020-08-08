Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
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В МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». В то же время советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что если данная информация подтвердится, Москва «заплатит определенную цену» за эти действия.В источнике
С чего всё началось
Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США
После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.
РИА Новости20:10
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Комсомольская правда21:37
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Rambler News Service6 августа в 10:44