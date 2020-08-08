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Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

В МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». В то же время советник президента США Роберт О'Брайен заявил, что если данная информация подтвердится, Москва «заплатит определенную цену» за эти действия.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

После публикации материала New York Times российское посольство в Вашингтоне сообщило, что из-за этой лживой статьи в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими". Информацию об угрозах дипломаты передали в правоохранительные органы США и Госдеп.
РИА Новости20:10
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Коммерсантъ

Талибы назвали публикации о сговоре с Россией саботажем мирного процесса

Коммерсантъ21:59
Комсомольская правда

Талибы вновь заявили, что в публикациях об их «сговоре» с Россией нет ни слова правды

Комсомольская правда21:37
РИА Новости

Талибы опровергли сообщения о «сговоре» с Россией против США

РИА Новости20:10
RT на русском

В Талибане опровергли сообщения СМИ о сговоре с Россией против США

RT на русском20:26
Известия

Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США

Известия20:44
Rambler News Service

Спецпредставитель России прокомментировал фейк о «сговоре» России с талибами

Rambler News Service6 августа в 10:44
News.ru

Вбросы о сговоре России с талибами не повлияли на статус РФ как посредника

News.ru6 августа в 03:48

Ученые поняли, как в Стоунхендж попали громадные валуны

Ученые из Брайтонского университета рассказали, что им удалось раскрыть одну из величайших тайн археологии: как громадные валуны из песчаника (сарсены), из которых построен Стоунхендж, оказались на этом месте.
The Art Newspaper Russia5 августа в 07:49
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Россия и Китай начали отказываться от доллара

Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте, пишет Stratfor со ссылкой на отчет Nikkei Asian Review.
Lenta.ruвчера в 13:23
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Глава контрразведки США обвинил РФ в попытке очернить Байдена

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина заявил, что власти России «используют целый ряд мер», чтобы очернить бывшего вице-президента США Джо Байдена, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты19:56
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Источник странных сигналов из космоса назвали итальянские ученые

Ученые определили источник странных внегалактических сигналов из космоса (FRB, быстрые радиовсплески), которые оказались похожи на радиоизлучение мертвой звезды на расстоянии 14 350 световых лет от Земли.
МедиаПоток5 августа в 05:45
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Зидан заявил, что Бэйл отказался играть с «Манчестер Сити» в ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал причину отсутствия валлийского форварда Гарета Бэйла в заявке команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити».
RT на русском6 августа в 15:02

СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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